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Группа членов СПЧ обратилась к Бастрыкину из-за видео с казнью

Члены СПЧ просят Следственный комитет дать квалификацию кадрам, на которых неизвестные убивают мужчину кувалдой
Екатерина Винокурова
Екатерина Винокурова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Группа правозащитников, состоящих в Совете по правам человека при президенте (СПЧ), обратилась к руководителю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину из-за кадров, на которых, предположительно, запечатлена казнь бывшего участника ЧВК Вагнера, перешедшего на сторону Украины. Текст обращения опубликовала у себя в телеграм-канале член СПЧ Екатерина Винокурова.

Видео было опубликовано 12 ноября в телеграм-канале GREY ZONE, который, как отмечают авторы обращения, «связывают с ЧВК Вагнера». Ролик состоит из нескольких фрагментов видео, на которых запечатлен мужчина, называющий себя Евгением Нужиным. На одном из них он дает интервью журналистам и рассказывает, что добровольно перешел на сторону украинских войск.

После пленения в начале сентября Нужин в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову рассказал, что он родом из города Перевоз в Нижегородской области. Он сообщил, что его в 1999 году осудили на 24 года лишения свободы за убийство человека, из-за неудачного побега ему затем добавили четыре года заключения.

В конце ролика Нужин показывается в темном помещении, его голова скотчем примотана к кирпичам. Он рассказывает, что 4 сентября «осуществил свой план» по переходу на другую сторону. «11 ноября 2022 года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», — говорит Нужин. После этого другой мужчина, чье лицо скрыто за кадром, бьет его кувалдой по голове.

«Тот, кто приблизительно в теме, знает, что кувалда и предатели имеют для «оркестра» (так в жаргоне иногда называют ЧВК Вагнера. — РБК) тесную связь. И вот, пропав внезапно из-под следствия в Киеве, предатель получил их традиционное исконно вагнеровское наказание», — говорится в описании к ролику. Нужина авторы поста называют «бывшим участником группы Вагнера».

Обратившиеся к Бастрыкину правозащитники сформулировали пять вопросов, на которые просят получить ответ в ходе проверки.

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  • «Действительно ли Евгений Анатольевич Нужин (1967 года рождения) отбывал наказание в колонии? Находится ли он сейчас в колонии или покинул ее на каком-то основании? Жив ли этот человек?»
  • «Кто именно изображен на видео? Является ли этот человек Нужиным Евгением Анатольевичем?»
  • «Что на самом деле произошло на видео? Была ли совершена над человеком внесудебная расправа в жестокой форме? Кто является фигурантом записи, кроме этого человека?»
  • «Кто является автором записи, где и когда она была сделана и по чьей инициативе произошло ее распространение?»
  • «Как квалифицируется это с правовой точки зрения?»

Член СПЧ Ева Меркачева, также подписавшая обращение, сообщила РБК, что правозащитники обратились к Бастрыкину, так как считают, что такие вещи находятся в зоне ответственности СК. «У нас нет законов, которые позволяли бы вершить самосуд, что бы этот человек ни совершил. Даже если он «предатель», есть суд и Уголовный кодекс, мы живем не в средневековье, должно быть следствие. Самосуд и, в частности, казнь запрещены. Президент открыто много раз говорил, что он выступает против смертной казни. И в любом случае человека должны были судить по закону, а не совершать такие действия, как в средневековье, в нарушение всех правовых норм... Все, что мы увидели на этом видео, — нарушение правовых норм», — заявила она.

Бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин, который в сентябре официально признал, что является основателем ЧВК Вагнера (до этого он много лет отрицал свою связь с этой частной военной компанией), прокомментировал ранее публикацию видео через свою пресс-службу. «Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало», — сказал Пригожин.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Алена Нефедова Алена Нефедова
ЧВК Вагнера Следственный комитет СПЧ Александр Бастрыкин казнь Евгений Пригожин
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