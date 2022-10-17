Пушилин: в понедельник пройдет обмен пленными с Украиной по формуле «110 на 110»

Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «110 на 110»

Москва передаст Киеву «в основном женщин» в числе 110 пленных, сказал Пушилин. В Россию вернутся 80 моряков и 30 военных из разных регионов страны. Кремль отмечал, что обмен пленными предваряет «очень сложная работа» сторон

Денис Пушилин (Фото: denis-pushilin.ru)

На понедельник, 17 октября, запланирован обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «110 на 110», Киев получит «в основном женщин», заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», — написал он.

Между Москвой и Киевом уже состоялось несколько обменов пленными. В частности, 13 октября стороны передали друг другу по 20 человек. Власти Украины тогда уточнили, что речь идет о 14 военнослужащих ВСУ, четырех бойцах территориальной обороны, об одном служащем нацгвардии и одном военном моряке. В конце сентября Минобороны России сообщило о возвращении из плена 55 военных, выразив уверенность, что им на Украине «грозила смертельная опасность».

В Кремле указывали, что пленных удается обменять в результате «очень сложной работы». «Можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

Приветствовали обмен пленными между Россией и Украиной и в ООН. Генсек Антониу Гутерриш при этом призвал в сентябре к обмену «всех на всех», чтобы «устранить эту драму в жизни людей». «Обмен пленными — это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей», — подчеркнул он.

