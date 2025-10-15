Россия отказалась исполнить решение ЕСПЧ по выплате Грузии более €250 млн

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который постановил, что Москва должна выплатить Грузии свыше €253 млн в связи с военным конфликтом в августе 2008 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Решение выполнять не будем», — сказал Песков.

Москва вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году. Тогда же был принят закон, который позволил не исполнять решения этой инстанции после того, как Россия покинула Совет Европы и перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

Судьи ЕСПЧ в своем решении по выплате Грузии сочли, что введение с 2009 года линий разграничения с Абхазией и Южной Осетией ущемило права около 29 тыс. человек. По большей части это касалось случаев, когда люди оказались ограничены в доступе к их семьям, жилью и земельным участкам. Инстанция сочла это нарушением права на уважение частной и семейной жизни, неприкосновенность жилища и защиту собственности.

