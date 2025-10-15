 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россия отказалась исполнить решение ЕСПЧ по выплате Грузии более €250 млн

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который постановил, что Москва должна выплатить Грузии свыше €253 млн в связи с военным конфликтом в августе 2008 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Решение выполнять не будем», — сказал Песков.

Москва вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году. Тогда же был принят закон, который позволил не исполнять решения этой инстанции после того, как Россия покинула Совет Европы и перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. 

Судьи ЕСПЧ в своем решении по выплате Грузии сочли, что введение с 2009 года линий разграничения с Абхазией и Южной Осетией ущемило права около 29 тыс. человек. По большей части это касалось случаев, когда люди оказались ограничены в доступе к их семьям, жилью и земельным участкам. Инстанция сочла это нарушением права на уважение частной и семейной жизни, неприкосновенность жилища и защиту собственности.

Песков назвал ничтожными решения ЕСПЧ по рейсу МН17 и Украине
Политика
Место крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Амстердам&nbsp;&mdash; Куала-Лумпур, Грабово, 17 июля 2014 года &nbsp;

Материал дополняется

Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ЕСПЧ Грузия Дмитрий Песков
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
