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Путин назвал предвзятость ЕСПЧ причиной отказа от выполнения его решений

Президент Путин: национальные суды способны защитить права граждан без ЕСПЧ
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин назвал решения Европейского суда по правам человека политизированными и предвзятыми, именно поэтому Россия и перестала их исполнять.

Об этом Путин заявил на Всероссийском съезде судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

«Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер», — сказал президент и добавил, что «такая политизированность существовала давно», но «в последнее время просто приобрела неприемлемый характер» (цитаты по ТАСС).

«А предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы», — продолжил Путин.

Президент также сказал, что думал о последствиях выхода страны из Совета Европы и ЕСПЧ. По его словам, государство должно в любом случае обеспечить защиту интересов граждан.

«В конечном итоге наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить», — отметил он.

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Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ с 16 сентября.

15 марта Москва объявила, что выйдет из Совета Европы, в котором состояла с 1996 года и благодаря чему россияне имели право обращаться в ЕСПЧ. Кроме того, Россия заявила о намерении денонсировать конвенцию о правах человека. 23 марта ЕСПЧ опубликовал резолюцию, в которой разъяснил, что с 16 сентября Россия перестанет быть стороной конвенции, поэтому суд сможет рассматривать жалобы россиян, направленные против России, если они подавались до этой даты.

В июне президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. В Совете Европы в том же месяце указали, что Россия задолжала около €74 млн справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ без учета рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

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