Грузия назвала приоритетами мир с Россией и партнерство с НАТО

Важнее всего для Грузии — заново выстроить отношения с Западом, разрушенные законом об иноагентах. Премьер республики пообещал эффективные решения в этом направлении в 2025 году

Ираклий Кобахидзе (Фото: Olivier Matthys / EPA / ТАСС)

Перезапуск отношений с Западом, углубление сотрудничества с НАТО и Китаем, прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией являются главными приоритетами, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на представлении предвыборной программы правящей партии «Грузинская мечта».

Важнейшей национальной задачей политик назвал перезапуск отношений с США и Евросоюзом, нынешнее состояние которых, «естественно, не нравится». Кобахидзе добавил, что в 2025 году, «после окончания войны на Украине, будут предприняты соответствующие шаги, которые обеспечат перезагрузку отношений, как в сторону США, так и ЕС».

В своей речи премьер затронул и проблему отколовшихся от Грузии республик. «Политика непризнания была очень успешной все эти годы, как вы знаете, к 2012 году [когда «Грузинская мечта» стала правящей партией] четыре государства признали Абхазию и Южную Осетию. Эти четыре государства так и остались четырьмя государствами», — рассказал Кобахидзе.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году после признания последней независимости Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси считает произошедшее «оккупацией». С того времени представительство интересов России в Грузии и Грузии в России осуществляет Швейцария. С марта 2009 года работают секции интересов при посольствах Швейцарии в Тбилиси и Москве.

Парламентские выборы в Грузии пройдут менее чем через три недели, 26 октября 2024 года. Правящая партия сейчас лидирует среди всех политических сил в Грузии: за нее готовы проголосовать 33% избирателей, следует из результатов опроса Edison Research. На втором месте «Единство» с 19%, третьем — «Коалиция за перемены» с 13%.

Грузинские власти в последние месяцы активизировали примирительную риторику Абхазии и Южной Осетии. Москва положительно восприняла эти заявления и сообщила о готовности помочь процессу нормализации отношений. Решение властей России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру, подчеркивают при этом в российском МИДе. Тбилиси намерен вернуть Абхазию и Южную Осетию в свой состав.

Отношения Грузии с Западом испортились после принятия в стране закона об иноагентах.