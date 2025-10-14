ЕСПЧ постановил взыскать с России €253 млн в пользу Грузии

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия обязана выплатить Грузии свыше €253 млн в связи с военным конфликтом в августе 2008 года, сообщает RFI.

По мнению судей, введение с 2009 года линий разграничения с Абхазией и Южной Осетией ущемило права около 29 тыс. человек, которым присуждена денежная компенсация за моральный вред.

Большая часть выплат назначена за ограничения в передвижении, под которые попали около 23 тыс. человек грузинского происхождения, «касающиеся доступа к их жилью, земельным участкам и семьям». Суд расценил это как нарушение права на уважение частной и семейной жизни, неприкосновенность жилища и защиту собственности.

Отдельные категории пострадавших также должны получить компенсацию за лишение возможности обучаться на грузинском языке, а около 2,5 тыс. человек — за задержания при пересечении линии разграничения.

В тексте постановления сказано, что «Комитет министров Совета Европы продолжает контролировать исполнение решений, вынесенных Судом против России», и подчеркивается, что за Москвой сохраняется обязанность произвести выплаты.

В марте 2022 года в Совете Европы приняли решение о прекращении членства России, в структуру которого входит ЕСПЧ. В сентябре того же года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Российские власти заявляли, что перестали исполнять решения суда в Страсбурге из-за их «откровенно политизированного характера».

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия вошла в Южную Осетию и начала бои в столице региона Цхинвале. В конфликт вмешалась российская армия, которая выбила грузинские войска из Цхинвала. После прекращения боевых действий Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.