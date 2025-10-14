 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ЕСПЧ постановил взыскать с России €253 млн в пользу Грузии

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия обязана выплатить Грузии свыше €253 млн в связи с военным конфликтом в августе 2008 года, сообщает RFI.

По мнению судей, введение с 2009 года линий разграничения с Абхазией и Южной Осетией ущемило права около 29 тыс. человек, которым присуждена денежная компенсация за моральный вред.

Большая часть выплат назначена за ограничения в передвижении, под которые попали около 23 тыс. человек грузинского происхождения, «касающиеся доступа к их жилью, земельным участкам и семьям». Суд расценил это как нарушение права на уважение частной и семейной жизни, неприкосновенность жилища и защиту собственности.

Отдельные категории пострадавших также должны получить компенсацию за лишение возможности обучаться на грузинском языке, а около 2,5 тыс. человек — за задержания при пересечении линии разграничения.

Песков назвал ничтожными решения ЕСПЧ по рейсу МН17 и Украине
Политика
Место крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Амстердам&nbsp;&mdash; Куала-Лумпур, Грабово, 17 июля 2014 года &nbsp;

В тексте постановления сказано, что «Комитет министров Совета Европы продолжает контролировать исполнение решений, вынесенных Судом против России», и подчеркивается, что за Москвой сохраняется обязанность произвести выплаты.

В марте 2022 года в Совете Европы приняли решение о прекращении членства России, в структуру которого входит ЕСПЧ. В сентябре того же года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Российские власти заявляли, что перестали исполнять решения суда в Страсбурге из-за их «откровенно политизированного характера».

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия вошла в Южную Осетию и начала бои в столице региона Цхинвале. В конфликт вмешалась российская армия, которая выбила грузинские войска из Цхинвала. После прекращения боевых действий Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
ЕСПЧ Россия Грузия
Материалы по теме
Мэр заявил о предложении к Грузии начать войну с Россией в 2022 году
Политика
Британские экс-депутаты проиграли в ЕСПЧ дело о России и «Лондонграде»
Политика
ЕСПЧ обвинил Россию в нарушении прав на Украине и крушении MH17
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Главу нижегородского отделения «Народного фронта» задержали Общество, 18:52
МВФ во второй раз снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год Экономика, 18:50
Царёв назвал абсурдом лишение его гражданства Украины Политика, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Боливией Спорт, 18:36
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Захарова назвала варварством риск депортации более 800 россиян из Латвии Политика, 18:28
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Разрешение каких конфликтов Трамп поставил себе в заслугу. Инфографика Политика, 18:26
МВД проверит конфликт с пенсионеркой из-за места в московском метро Общество, 18:25
Кто такой судья Момотов, у которого нашли сеть отелей и связи с ОПГ 18:24
Путин впервые за десять лет назначил нового посла в Австрии Политика, 18:22
Российский рынок — на годовых минимумах. Какие акции покупать на просадкеПодписка на РБК, 18:20
97-летний теннисист обыграл 102-летнего на турнире ITF Спорт, 18:19
ПСБ рассказал о мерах поддержки быстрорастущего технологического бизнеса Пресс-релиз, 18:17