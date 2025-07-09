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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал ничтожными решения ЕСПЧ по рейсу МН17 и Украине

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Военная операция на Украине
Сюжет
Крушение Boeing в Донбассе
Место крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Амстердам&nbsp;&mdash; Куала-Лумпур, Грабово, 17 июля 2014 года &nbsp;
Место крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Амстердам — Куала-Лумпур, Грабово, 17 июля 2014 года   (Фото: РИА Новости / Zuma / Global Look Press)

Россия считает ничтожными решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в том числе по крушению малазийского Boeing и ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Не собираемся выполнять. Считаем их ничтожными. Это все, что можно сказать», — заявил Песков.

ЕСПЧ во вторник обвинил Россию по двум делам: о нарушении норм международного права на Украине с начала полномасштабных боев в 2022 году, а также о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.

Дела против России инициировали Нидерланды и Украина. В 2022 году Москва вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Это произошло, после того как страна покинула Совет Европы, в котором состояла с 1996 года. Президент Владимир Путин в 2023 году заявил, что решения ЕСПЧ носят «откровенно политизированный характер», в связи с чем Россия перестала их исполнять.

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Место крушения малайзийского Boeing MH17, разбившегося 18 июля 2014 года в Грабовке

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли. В ноябре 2022-го суд в Гааге пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский. Виновными признали трех человек, включая бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова, сейчас отбывает в России четырехлетний срок по делу об экстремизме). Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

В мае Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) также признал Россию виновной в крушении лайнера. Кремль отказался принять это решение, напомнив, что Москва не участвовала в расследовании.

Власти России настаивают на непричастности к катастрофе.

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Евгений Вахляев, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
ЕСПЧ Россия Дмитрий Песков Украина MH17
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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