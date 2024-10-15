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Политика ,  
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Генпрокурор Украины призвал Бразилию арестовать Путина по ордеру МУС

В Кремле заявили, что решения о поездке Путина на саммит G20 в Бразилии нет

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал Бразилию арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он приедет на саммит G20, сообщает Reuters.

«Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократического и правового государства», — сказал Костин в интервью агентству.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решения о поездке Путина в Бразилию нет. «Когда решение будет принято, мы вас проинформируем», — сказал он.

Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

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Луис Инасиу Лула да Силва

Бразилия ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции МУС. В марте прошлого года суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль называл это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

В декабре прошлого года бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что пригласит российского коллегу на саммит G20, «приедет Путин или нет». «И если он примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти», — говорил Лула да Силва. По его словам, арест возможен только по решению суда, а президент Бразилии не судит эти решения, он их выполняет или нет.

Путин в 2023 году не приезжал в ЮАР, где 22–24 августа проходил саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Он участвовал в мероприятии по видеосвязи. Власти Южно-Африканской Республики, которые, как и Бразилия, ратифицировали Римский статут, напрямую обсуждали этот вопрос с Кремлем. Вместо президента в ЮАР поехал глава МИДа Сергей Лавров.

На саммит G20 в Нью-Дели 9–10 сентября Путин также не приехал, несмотря на приглашение властей Индии, российскую делегацию тоже возглавил Лавров. В Кремле тогда заявляли, что у Путина «действительно насыщенный график, и, конечно, главный акцент все-таки на специальную военную операцию». Индия не ратифицировала Римский статут.

Путин приезжал в сентябре этого года в Монголию, которая отказалась его арестовывать по ордеру МУС. Власти объяснили отказ энергетической зависимостью и политикой нейтралитета.

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Персоны
Елена Чернышова
ордер на арест МУС Владимир Путин Бразилия G20 Украина
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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