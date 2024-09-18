Путин представил президенту Бразилии позицию России по Украине

Президент России Владимир Путин договорился с бразильским лидером о встрече в ходе саммита БРИКС в Казани в октябре. Стороны также обсудили контакты по линии G20

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент России Владимир Путин изложил лидеру Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве «принципиальные российские оценки» относительно конфликта Москвы и Киева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С учетом подтвержденной Луисом Инасио Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», — говорится в сообщении Кремля.

Политики обсудили дальнейшие контакты, в частности, договорились о встрече в ходе саммита БРИКС. В 2024 году Россия председательствует в объединении, саммит глав стран организации состоится в Казани с 22 по 24 октября.

Путин и Лула да Силва также выразили готовность к координации в рамках G20 — в 2024 году Бразилия является председателем клуба. Кроме того, российский президент выразил готовность оказать помощь Бразилии в связи с природными пожарами в стране.

Бразильские власти неоднократно предлагали посредничество в разрешении украинского кризиса. Лула да Силва подчеркивал, что страна не заинтересована в отправке оружия Киеву и выступает за мирное урегулирование.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел поддержки со стороны президента Бразилии во время их встречи в Нью-Йорке осенью 2023 года. Он также раскритиковал предложения властей республики по налаживанию диалога Киева и Москвы.

В ответ Лула да Силва заявил, что Киеву следовало контактировать с Бразилией по теме конфликта с Москвой до начала боевых действий. Теперь руководство республики не собирается занимать сторону Украины и будет отстаивать скорейшее начало переговоров, подчеркнул он.