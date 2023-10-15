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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия обороны Израиля сообщила о 155 заложниках у ХАМАС

ЦАХАЛ: в плену у ХАМАС находятся 155 человек
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильские военные связались с семьями 155 человек, оказавшихся в заложниках у ХАМАС. Боевики увели их в сектор Газа неделю назад, в первые дни войны, прорвав границу с Израилем
Фото: Fatima Shbair / Getty Images
Фото: Fatima Shbair / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что боевики палестинского исламистского движения ХАМАС удерживают 155 заложников, передает AFP.

Власти связались с семьями 155 заложников, пояснил военный представитель Дэниель Хагари. Ранее ЦАХАЛ сообщила, что ХАМАС удерживает более 120 мирных жителей. Израильские военные также допустили, что боевики удерживают пленных под землей, чтобы скрыть их от разведки.

Газета Financial Times узнала, что США и Катар по отдельности ведут переговоры по вопросу освобождения заложников с движением ХАМАС. Боевики палестинской группировки допустили освобождение пленных, если Израиль приостановит атаки на сектор Газа.

Группировка ХАМАС ранее отказывалась от переговоров по поводу освобождения или обмена заложников до окончания войны с Израилем. Среди заложников есть иностранцы — граждане Мексики, Непала, Великобритании, России и других, писал CNN.

Израиль может провести наземную операцию в секторе Газа, писала The New York Times. По данным издания, ЦАХАЛ планировала начать ее в выходные, но перенесла «на несколько дней» из-за плохой погоды. Собеседники газеты сообщили, что «десяткам тысяч» израильских солдат отдан приказ захватить город Газа и уничтожить высшее военное и политическое руководство региона.

Израильские военные 13 октября призвали мирных жителей уехать на юг Газы для их безопасности, указывая, что боевики ХАМАС используют гражданских как «живой щит». 15 октября на три часа Армия обороны Израиля открыла гуманитарный коридор в южную часть сектора Газа.

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По последним данным, в секторе Газа погибли свыше 2,6 тыс. человек, еще 9,6 тыс. получили ранения; в Израиле жертвами атак ХАМАС стали 1,4 тыс. человек, еще 3,5 тыс. человек ранены.

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Теги
София Шошина
ЦАХАЛ ХАМАС заложники
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