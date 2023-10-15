Израиль на три часа открыл гуманитарный коридор в секторе Газа для эвакуации

Израиль открыл гуманитарный коридор в секторе Газа на три часа

Радуга в небе возле границы с сектором Газа, на юге Израиля (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что откроет гуманитарный коридор в южную часть сектора Газа и не будет атаковать шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с московским), передает The Jerusalem Post.

Накануне Al Jazeera сообщила, что по шоссе Салах аль-Дина, главной автомагистрали сектора Газа, был нанесен удар. В результате погибли 70 мирных жителей, еще 150 ранены. По сведениям палестинской группировки ХАМАС, пострадали 200 человек. Минздрав Палестины сообщал о «большом количестве» погибших и раненых, среди которых женщины и дети.

The Washington Post изучила появившуюся видеозапись удара, геолоцировала место съемки и подтвердила достоверность кадров, к таким же выводам пришли независимые OSINT-исследователи Крис Осик и Габор Фризен. На кадрах видны разбросанные вдоль дороги тела, в том числе детей, а также горящие автомобили. На северной стороне дороги тела лежат среди личных вещей.

Al Jazeera пишет, что бомбардировке подверглись гражданские, которые пытались попасть с севера сектора Газа на юг согласно рекомендациям армии Израиля. ХАМАС обвиняет в ударе Израиль.

Израиль отказался комментировать обвинения. «ЦАХАЛ следует международному праву и принимает возможные меры предосторожности для смягчения ущерба гражданскому населению, включая конкретные действия, предпринятые вчера и сегодня, чтобы побудить гражданское население перебраться в южную часть сектора Газа», — сообщали в ведомстве.

ЦАХАЛ рекомендовала 13 октября мирным жителям срочно уехать на юг сектора Газа для их безопасности, указывая, что боевики используют их как «живой щит». Решение вызвало критику ООН и ВОЗ. ЦАХАЛ подчеркивала, что не будет начинать крупную военную операцию в Газе, пока для этого не будут созданы условия. Израильский президент Ицхак Герцог говорил, что военные действуют в соответствии с международным правом. Против эвакуации гражданских с севера Газы выступал ХАМАС. Группировка сочла более приемлемыми вариантами борьбу с Израилем или «смерть в своих домах».