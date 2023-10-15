Axios узнал о планах США объявить об ужесточении по экспорту чипов в КНР

США могут объявить об ужесточении контроля экспорта чипов и оборудования для их производства в Китай в начале следующей недели, пишет Axios. США намерены закрыть лазейку в ограничениях для китайских компаний и расширить контроль

Фото: Walid Berrazeg / Getty Images

Вашингтон планирует объявить о новых мерах контроля за экспортом чипов для искусственного интеллекта (ИИ) и оборудования для их производства в Китай, сообщили представители администрации американского президента Джо Байдена Axios.

Ожидается, что США объявят об ужесточении введенных прошлой осенью мер экспортного контроля уже в начале следующей недели, пишет портал. В публикации говорится, что новые меры призваны закрыть лазейки в экспортном контроле и будут применяться к чипам, которые немного менее мощны, чем те, которые охватывались первоначальными ограничениями, но все еще обладают расширенными возможностями.

Кроме того, ожидаемые меры ограничат экспорт оборудования, используемого для производства передовых полупроводников, приведя США в соответствие с правилами, введенными Японией и Нидерландами.

Представитель Белого дома отказался от комментариев.

По данным Reuters, Вашингтон уже уведомил Пекин о намерении ужесточить экспортные ограничения. Источники агентства отмечали, что США не хотят делать этого непосредственно в преддверии саммита АТЭС, который пройдет 15–17 ноября в Сан-Франциско с участием китайской делегации, чтобы избежать напряженной обстановки.

Кроме того, Reuters писал, что Вашингтон собирается закрыть лазейку, дающую китайским компаниям доступ к американским чипам. Источники агентства рассказали, что возможность приобретать полупроводники осталась у их зарубежных «дочек», что сделало не затруднительным для Пекина приобретение оборудования и его контрабанду на китайскую территорию либо организацию удаленного доступа.

По их словам, теперь ограничения распространят «в более широком смысле на все компании на рынке». При этом пока неясно, как США смогут закрыть другую лазейку — Китай имеет доступ к американским провайдерам облачных вычислений (Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services и другие), которые предоставляют своим клиентам те же возможности по искусственному интеллекту, отмечало агентство. Собеседники заверили, что Белый дом намеревается решить и эту проблему.

В прошлом октябре США ограничили поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить Пекину использовать американские технологии для разработки оружия. Аналогичные меры приняли Япония и Нидерланды.

В мае Пекин запретил операторам критической инфраструктуры закупать продукцию у американского производителя чипов и микросхем Micron Technology, объяснив это «представляющими угрозу национальной безопасности проблемами с продуктами» компании. В Вашингтоне это решение сочли беспочвенным.

С 1 августа Китай ограничил экспорт галлия и германия, необходимых для производства чипов и полупроводников. Bloomberg отмечал, что КНР — один из крупнейших поставщиков этих металлов на рынок, так что цены на них могут вырасти. По данным британского аналитического центра Critical Minerals, на тот момент на долю Китая приходилось около 94% мирового производства галлия.