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Китай ограничил закупки у американского производителя чипов Micron

Китай ограничил импорт чипов Micron из-за выявленных угроз нацбезопасности
Micron — крупнейший производитель чипов памяти в США, четверть его выручки за 2022 год пришлась на Китай и Гонконг, пишет FT. Аналитики считают ограничения Пекина ответом на усиление экспортного контроля США в отношении Китая
Фото: micron.com
Фото: micron.com

Власти Китая выявили представляющие угрозу национальной безопасности проблемы с продуктами американского производителя чипов Micron и запретили операторам критической инфраструктуры закупать их.

«Согласно закону о сетевой безопасности, а также другим законам и постановлениям, операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупать продукты Micron», — говорится в сообщении государственной канцелярии интернет-информации КНР.

Micron Technology — американский производитель полупроводниковой продукции, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, а также датчики CMOS.

Проверка в отношении продукции американской компании началась в Китае в начале апреля. Пекин начал изучать импорт продукции Micron «в целях поддержания национальной безопасности, обеспечения безопасности своей информационной инфраструктуры и предотвращения рисков, вызванных проблемами с продуктами», указывали в ведомстве.

Micron получил уведомление от властей Китая. «Мы оцениваем это решение и наши дальнейшие шаги. Мы с нетерпением ожидаем продолжения дискуссий с китайскими властями», — приводит FT заявление компании.

Издание отмечает, что действия Пекина последовали после усилий Вашингтона по ограничению доступа Китая к ключевым западным технологиям. В октябре 2022 года США ввели расширенный контроль за экспортом чипов, а позже их примеру последовали Нидерланды и Япония.

Аналитики считают, что Micron стал очевидной целью Китая, поскольку Пекину будет легче заменить ее продукцию чипами южнокорейских конкурентов — Samsung и SK Hynix. Вашингтон обращался к Сеулу с просьбой призвать своих производителей микросхем не заполнять пробел на китайском рынке, если Пекин запретит импорт продукции Micron, пишет газета.

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Китай является важным рынком для американской компании. В 2022 году на материковый Китай и Гонконг пришлось 25% от всей выручки Micron на сумму $30,8 млрд, сказал источник издания, знакомый с этим вопросом.

«Это [ограничения Пекина] действительно может быть плохо для Micron. Все зависит от того, насколько широко Китай определяет критическую информационную инфраструктуру, но это может включать финансовый сектор, транспорт, энергетику и центры обработки данных», — сказал FT эксперт по китайским технологиям в консалтинговой компании Albright Stonebridge Пол Триоло.

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