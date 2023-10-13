США нашли лазейку Китая для доступа к американским чипам

США год назад запретили фирмам из Китая покупать чипы для ИИ, но не стали мешать это делать их дочерним организациям, теперь лазейку решили закрыть, но остался вопрос с облачными сервисами, предоставляющими те же услуги

Президент США Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Белый дом рассматривает возможность закрытия лазейки, дающей китайским компаниям доступ к американским чипам, использующимися в сфере искусственного интеллекта, через расположенные за границей офисы, пишет Reuters со ссылкой на четырех источников.

США еще в прошлом октябре ввели ограничения на покупку компаниями Китая чипов для ИИ, намереваясь помешать их использованию для военных целей, однако возможность приобретать полупроводники осталась у их зарубежных «дочек», что, поясняет агентство, сделало не затруднительным для Пекина приобретение оборудования и его контрабанду на китайскую территорию либо организацию удаленного доступа. Весной Reuters писал о возможности приобрести запрещенные к ввозу в Китай чипы по двойной цене в городе Шэньчжэнь.

Теперь ограничения распространят «в более широком смысле на все компании на рынке», говорят источники. При этом пока неясно, как США смогут закрыть другую лазейку — Китай имеет доступ к американским провайдерам облачных вычислений (Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services и другие), которые предоставляют своим клиентам те же возможности по искусственному интеллекту, отмечает агентство. Собеседники заверили, что Белый дом намеревается решить и эту проблему.

Возможности Китая в сфере искусственного интеллекта зависят от доступа к американским чипам, отмечали аналитики Центра безопасности и новых технологий (CSET) Джорджтаунского университета. По их сведениям, из 97 чипов искусственного интеллекта, закупленных в рамках военных тендеров Китая за восемь месяцев 2020 года, почти все были разработаны компаниями из США — Intel, Nvidia, Microsemi и Xilinx.

Источники Reuters предполагали, что санкции будут ужесточены после саммита АТЭС, который пройдет 15–17 ноября в Сан-Франциско с участием китайской делегации, чтобы избежать напряженной обстановки.

Китай критикует санкционную политику США, называя ее «экономическим принуждением и односторонним запугиванием». «Соединенные Штаты должны немедленно исправить свою ошибочную практику и прекратить необоснованное давление на китайские компании», — заявляло китайское Минторговли.

Сам Китай при этом также накладывает ограничения в этой сфере. Летом Пекин ввел экспортный контроль на галлий и германий, необходимые для производства полупроводников. Для продажи за рубеж поставщики обязаны получать разрешение.