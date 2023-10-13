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Война санкций ,  
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США нашли лазейку Китая для доступа к американским чипам

Reuters: США изучат полное закрытие доступа Китая к чипам для ИИ
Сюжет
Война санкций
США год назад запретили фирмам из Китая покупать чипы для ИИ, но не стали мешать это делать их дочерним организациям, теперь лазейку решили закрыть, но остался вопрос с облачными сервисами, предоставляющими те же услуги
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Белый дом рассматривает возможность закрытия лазейки, дающей китайским компаниям доступ к американским чипам, использующимися в сфере искусственного интеллекта, через расположенные за границей офисы, пишет Reuters со ссылкой на четырех источников.

США еще в прошлом октябре ввели ограничения на покупку компаниями Китая чипов для ИИ, намереваясь помешать их использованию для военных целей, однако возможность приобретать полупроводники осталась у их зарубежных «дочек», что, поясняет агентство, сделало не затруднительным для Пекина приобретение оборудования и его контрабанду на китайскую территорию либо организацию удаленного доступа. Весной Reuters писал о возможности приобрести запрещенные к ввозу в Китай чипы по двойной цене в городе Шэньчжэнь.

Теперь ограничения распространят «в более широком смысле на все компании на рынке», говорят источники. При этом пока неясно, как США смогут закрыть другую лазейку — Китай имеет доступ к американским провайдерам облачных вычислений (Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services и другие), которые предоставляют своим клиентам те же возможности по искусственному интеллекту, отмечает агентство. Собеседники заверили, что Белый дом намеревается решить и эту проблему.

Возможности Китая в сфере искусственного интеллекта зависят от доступа к американским чипам, отмечали аналитики Центра безопасности и новых технологий (CSET) Джорджтаунского университета. По их сведениям, из 97 чипов искусственного интеллекта, закупленных в рамках военных тендеров Китая за восемь месяцев 2020 года, почти все были разработаны компаниями из США — Intel, Nvidia, Microsemi и Xilinx.

Источники Reuters предполагали, что санкции будут ужесточены после саммита АТЭС, который пройдет 15–17 ноября в Сан-Франциско с участием китайской делегации, чтобы избежать напряженной обстановки.

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Китай критикует санкционную политику США, называя ее «экономическим принуждением и односторонним запугиванием». «Соединенные Штаты должны немедленно исправить свою ошибочную практику и прекратить необоснованное давление на китайские компании», — заявляло китайское Минторговли.

Сам Китай при этом также накладывает ограничения в этой сфере. Летом Пекин ввел экспортный контроль на галлий и германий, необходимые для производства полупроводников. Для продажи за рубеж поставщики обязаны получать разрешение.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай США чипы искуственный интеллект
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