Reuters узнал, что США предупредили КНР об ужесточениях по экспорту чипов

США предупредили Китай о планах ужесточить запрет на поставки чипов и оборудования для их производства в октябре, сказали источники Reuters. Отмечается, что решение предупредить Пекин является шагом по стабилизации отношений стран

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Вашингтон предупредил Пекин о своих планах ужесточить ограничения по поставкам чипов для искусственного интеллекта (ИИ) и оборудования для их производства в Китай в начале октября, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Подчеркивается, что решение предупредить Китай направлено на стабилизацию отношений между странами.

По словам источников агентства, обновление экспортного контроля направлено на ограничение доступа к большему числу оборудования для производства чипов в соответствии с новыми голландскими и японскими правилами, а также на закрытие некоторых лазеек в экспортных ограничениях на чипы ИИ.

Один из собеседников Reuters рассказал, что Пекин ожидал обновления ограничений к годовщине их введения (7 октября). Другой источник уточнил, что Вашингтон уведомил Пекин о таких планах «в последние недели».

Минторг США отказался от комментариев, в то время как представитель посольства Китая в Вашингтоне «ничего не смог предложить», когда его попросили прокомментировать предупреждение. «Китай решительно выступает против чрезмерного распространения концепции национальной безопасности США и злоупотребления мерами экспортного контроля с целью необоснованного ущемления интересов китайских предприятий», — заявил пресс-секретарь диппредставительства Лю Пэнъюй.

Риск того, что введение дополнительных ограничений поставит под угрозу участие лидера Китая Си Цзиньпина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), побуждает Вашингтон избежать публикации обновленных правил непосредственно в преддверии мероприятия, отмечают источники агентства.

По их словам, любые меры, которые не будут готовы к публикации к началу октября, скорее всего, будут отложены до окончания саммита, чтобы избежать антагонизма с Китаем. Пока работа над ограничениями не завершена и окончательных планов по дате объявления об обновлениях нет, добавил один из собеседников.

В октябре прошлого года США ограничили поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия. Аналогичные меры приняли Япония и Нидерланды.

В мае Пекин запретил операторам критической инфраструктуры закупать чипы американского производителя чипов и микросхем Micron Technology, объяснив это «представляющими угрозу национальной безопасности проблемами с продуктами» компании. В Вашингтоне это решение сочли беспочвенным.

С 1 августа Китай ограничил экспорт галлия и германия, необходимых для производства чипов и полупроводников. Bloomberg отмечал, что Китай — один из крупнейших поставщиков этих металлов на рынок, так что цены на них могут вырасти. По данным британского аналитического центра Critical Minerals, на тот момент на долю Китая приходилось около 94% мирового производства галлия.