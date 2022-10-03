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Зеленский сообщил, что ВСУ заняли село и поселок в Херсонской области

Зеленский сообщил, что ВСУ заняли Архангельское и Миролюбовку в Херсонской области

Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок городского типа Архангельское и село Миролюбовка в Херсонской области, сообщил в видеообращении в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, населенные пункты заняли бойцы 129 бригады территориальной обороны Кривого Рога.

Накануне представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные поразили в районе Архангельского пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В конце августа Конашенков говорил, что ВСУ понесли «значительные потери» при попытке атаковать поселок.

Миролюбовка находится в Нововоронцовском районе Херсонской области, в 74,6 км на западе от Никополя. Архангельское находится в Бериславском районе.

Минобороны объявило об отводе войск из Лимана
Политика
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

1 октября ведомство объявило об отводе войск из города Лиман (Красный Лиман), расположенного в Краматорском районе Донецкой области, контроль над которым российские военные установили в мае. Как сообщили в Минобороны, решение принятоиз-за угрозы окружения, войска перебросят «на более выгодные рубежи». При этом министерство отчиталось о нанесении ударов на этом участке фронта по позициям двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины и уничтожении более 200 военных, пяти танков и девяти БМП.

Теги
Персоны
Херсонская область Владимир Зеленский ВСУ Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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