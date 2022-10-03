Стремоусов заявил о попытках ВСУ прорвать оборону в Херсонской области

В Херсонской области военные Украины предприняли попытку прорвать оборону, сообщил в телеграм-канале замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«На Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистами прорвать оборону», — написал Стремоусов.

По его словам, украинские военные продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан, однако там «получили «люлей» от ВКС России».

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