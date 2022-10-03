Глава ВГА Сальдо заявил о разбитых батальонах ВСУ, пытавшихся прорваться на Каховскую ГЭС

Сальдо заявил о разбитых батальонах ВСУ, пытавшихся прорваться на ГЭС

Два украинских батальона предприняли попытку прорыва в районе Дудчан Херсонской области, чтобы пробиться к Каховской ГЭС, сказал глава ВГА

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Украинские войска предприняли попытку прорыва в районе Дудчан Херсонской области, они планировали прорваться на Каховскую ГЭС, сообщил глава ВГА региона Владимир Сальдо.

«Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан. Они хотели на Каховскую ГЭС попасть, чтобы остановить ее полностью», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Утром 3 октября замглавы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов рассказал о попытке украинских военных прорвать оборону на николаевском направлении. По его словам, ВСУ удалось пробиться вдоль Днепра в направлении Дудчан. Однако там украинские войска «получили «люлей» от ВКС России» и сейчас «все под контролем», заверил Стремоусов.

Замглавы управления Росгвардии по Чечне полковник Султан Рашаев также сказал, что военные Украины предпринимают безуспешные попытки прорыва в Херсонской области.

Минобороны, в свою очередь, заявило, что украинские танки вклинились в оборону российских войск в направлении села Золотая Балка на берегу Днепра на севере Херсонской области. Российские военные в ответ наносят противнику «массированное огневое поражение». Потери Украины составили около 130 человек и 23 единицы военной техники, сказали в ведомстве.

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