Москва раскрыла «основную договоренность» курдов и Дамаска в Сирии

Сирия договорилась с курдами о допуске сирийских войск на некоторые территории на севере страны. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает корреспондент РБК.

«Курды согласились запустить сирийские правительственные войска на определенные территории», — сказал он. По его словам, это стало «основной договоренностью».

Лаврентьев напомнил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил о намерении вывести войска с севера Сирии после завершения операции, задачей которой, является борьба с группировками, которые в его понимании являются террористическими.

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