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Политика ,  
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Курды и сирийские военные контратаковали армию Турции в Рас-эль-Айне

Курдские «Силы народной самообороны» (YPG) пытаются вернуть под свой контроль сирийский город Рас-эль-Айн, оказавшийся под контролем турецких военных. Об этом сообщает 15 октября телеканал Al-Hadath. Поддержку им оказывают части сирийской армии. Информацию о продвижении сирийской армии к Рас-эль-Айну подтверждает телеканал Al-Mayadeen.

Рас-эль-Айн был захвачен турецкими вооруженными силами 12 октября в ходе операции «Источник мира».

По информации Al-Hadath, в окрестностях города и некоторых его районах продолжаются столкновения между курдами и воюющими на стороне турецкой армии силами сирийской вооруженной оппозиции.

С утра войска Турции начали артиллерийский обстрел города на фоне наступления лояльных вооруженных группировок, после чего по соглашению с курдами в Рас-эль-Айн вошла Сирийская арабская армия. Объединенные силы предприняли контратаку, отбив часть занятой Турцией территории.

Также курдские СНС пытаются взять штурмом город Телль-Халаф, который контролируется Сирийской свободной армией, участвующей в операции «Источник мира».

Рас-эль-Айн — значимый пограничный город на северо-востоке Сирии и административный центр одноименного района.

14 октября стало известно, что войска президента Сирии Башара Асада заняли город Табка, заняв периметр расположенного там аэродрома.

Фотогалерея 
Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

Турция начала операцию «Источник мира» 9 октября. Анкара обозначила ее целью создание зоны безопасности на территории сирийского Курдистана на границе Турции и Сирии. После авиаударов и артподготовки на территорию курдов с нескольких направлений начали наступление наземные турецкие войска.

Действия президента Эрдогана осудили США, страны ЕС и ряд членов Лиги арабских государств. Официальный Дамаск называл действия Анкары вооруженной агрессией.

Теги: курды, Сирия, Турция
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