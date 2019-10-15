Курды и сирийские военные контратаковали армию Турции в Рас-эль-Айне

Курды и сирийские военные контратаковали армию Турции в Рас-эль-Айне

Курдские «Силы народной самообороны» (YPG) пытаются вернуть под свой контроль сирийский город Рас-эль-Айн, оказавшийся под контролем турецких военных. Об этом сообщает 15 октября телеканал Al-Hadath. Поддержку им оказывают части сирийской армии. Информацию о продвижении сирийской армии к Рас-эль-Айну подтверждает телеканал Al-Mayadeen.

Рас-эль-Айн был захвачен турецкими вооруженными силами 12 октября в ходе операции «Источник мира».

По информации Al-Hadath, в окрестностях города и некоторых его районах продолжаются столкновения между курдами и воюющими на стороне турецкой армии силами сирийской вооруженной оппозиции.

С утра войска Турции начали артиллерийский обстрел города на фоне наступления лояльных вооруженных группировок, после чего по соглашению с курдами в Рас-эль-Айн вошла Сирийская арабская армия. Объединенные силы предприняли контратаку, отбив часть занятой Турцией территории.

Также курдские СНС пытаются взять штурмом город Телль-Халаф, который контролируется Сирийской свободной армией, участвующей в операции «Источник мира».