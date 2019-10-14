Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту»

Трамп напомнил, что США вывели свои войска из Сирии после победы над «Исламским государством». По его словам, американские военные не смогут помочь курдам в регионе, так как находятся в 7 тыс. миль от места событий

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Военные США не будут защищать курдов в Сирии, так как после «100% победы над ИГ» («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация), они «в значительной степени» выведены из страны. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, может этим заняться. Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт», — написал Трамп. Он выразил надежду, что все перечисленные справятся с этим лучше, так как военные США «находятся в 7 тыс. миль» от места событий.

9 октября Турция начала наземную военную операцию на северо-востоке Сирии. Анкара называла своей целью вытеснить курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF) от границы и создать там зону безопасности.

Трамп говорил, что несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам. Спустя два дня после начала турецкой операции президент США далМинфину право ввести «существенные санкции» против Турции. По данным Bloomberg, новые ограничения введут в понедельник, 14 октября, они будут направлены на отдельных лиц.