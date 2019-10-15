США подтвердили уход из перешедшего под контроль сил Асада Манбиджа

США подтвердило вывод своих войск из сирийского Манбиджа. Об этом решении в своем Twitter сообщил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.

«Коалиционные силы осуществляют преднамеренный вывод войск с северо-востока Сирии. Мы вышли из Манбиджа», — говорится в твите.

Ранее стало известно, что Манбидж и его окрестности заняли сирийские правительственные войска. Патрулирование территории в районе населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль проводит военная полиция России.

Ранее в Манбидже дислоцировались американские военные, однако на этой неделе они убыли в направлении границы Сирии и Ирака. 15 октября Newsweek сообщил, что на фоне турецкого наступления на сирийскую территорию Манбидж будет передан российским военным. Для вывода войск и уничтожения стационарной техники силам коалиции было дано 24 часа.