Минобороны заявило о передаче Манбиджа под контроль сирийских войск

Минобороны заявило о передаче Манбиджа под контроль сирийских войск

Войска Башара Асада полностью взяли под контроль территорию расположенного на севере Сирии города Манбиджа. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Министерства обороны.

По информации военного ведомства, ранее территории севернее Манбиджа покинули дислоцировавшиеся там военнослужащие вооруженных сил США. Они убыли в направлении сирийско-иракской границы.

«В настоящее время населенные пункты Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками», — говорится в сообщении Минобороны.

Осуществлять контроль за территорией вокруг Манбиджа сирийской армии помогает российская военная полиция: ее сотрудники патрулируют северо-западные границы округа вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Сирии с турецкими войсками. С последними организовано взаимодействие.

О переходе контроля над Манбиджем к российским войскам после ухода военных США ранее писал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне. По словам собеседника издания, американцам дали 24 часа, чтобы покинуть эту территорию.