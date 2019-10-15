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СК сообщил об обысках в штабах ФБК в 30 регионах и аресте счетов
Следственные действия связаны с делом об отмывании денег. Ведомство утверждает, что средства на счета ФБК поступали от иностранных источников. Нескольких сотрудников фонда вызвали на допрос
Фото: Коротаев Артем / ТАСС

Следователи проводят обыски в 30 регионах в рамках уголовного дела об отмывании денег, за счет которых проводилось финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщается на сайте СКР.

Обыски проходят в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Силовики изымают документы и предметы, «имеющие значение для расследования», нескольких сотрудников вызвали на допрос.

Кроме того, по ходатайству СК суд арестовал счета ФБК, открытые в кредитных организациях. Как утверждает ведомство, деньги на них поступали «из иностранных источников». Именно это, отмечает следствие, стало основанием для включения организации в реестр иноагентов.

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Ранее об обысках сообщили сами члены ФБК. По словам директора организации Ивана Жданова, следственные действия начались утром 15 октября у бывших и нынешних сотрудников и волонтеров региональных штабов фонда в более чем десяти городах.

Речь шла, в частности, о Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Челябинске, Уфе и Ярославле. При этом в региональных управлениях МВД информацию прокомментировать не смогли.

Позднее Жданов на своей странице в Twitter сообщил об обысках в офисе ФБК в Москве. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, одного из сотрудников фонда задержали, а камеры наблюдения, установленные ФБК, отключили.

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Обыски у координаторов ФБК по всей стране. Что важно знать

12 сентября обыски у координаторов и волонтеров штабов Навального прошли более чем в 40 регионах. Как отмечал директор ФБК, основанием для них стало дело по ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Всего, по словам соратника Навального Леонида Волкова, столичный Басманный суд санкционировал 94 обыска.

Дело об отмывании денег в отношении ФБК было возбуждено в начале августа. По версии следствия, близкие к фонду люди, а также сотрудники организации в 2016–2018 годах легализовали через счета ФБК около 1 млрд руб., полученных преступным путем. СК утверждает, что эти деньги фонд получил в российской и иностранной валюте от неустановленных лиц. Расследование возглавил старший следователь СК Александр Лавров, который принимал участие в делах экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

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Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова

В начале октября Минюст признал ФБК иноагентом. Министерство утверждает, что фонд получил один транш из США и два из Испании на общую сумму более 140 тыс. руб. В ответ на это Жданов заявил, что организация получает деньги исключительно от россиян, и потребовал от Минюста предоставить доказательства, что ФБК «получил хоть одну копейку иностранных денег».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Следственный комитет, ФБК, обыски
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