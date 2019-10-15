СК сообщил об обысках в штабах ФБК в 30 регионах и аресте счетов

СК сообщил об обысках в штабах ФБК в 30 регионах и аресте счетов

Следственные действия связаны с делом об отмывании денег. Ведомство утверждает, что средства на счета ФБК поступали от иностранных источников. Нескольких сотрудников фонда вызвали на допрос

Фото: Коротаев Артем / ТАСС

Следователи проводят обыски в 30 регионах в рамках уголовного дела об отмывании денег, за счет которых проводилось финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщается на сайте СКР.

Обыски проходят в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Силовики изымают документы и предметы, «имеющие значение для расследования», нескольких сотрудников вызвали на допрос.

Кроме того, по ходатайству СК суд арестовал счета ФБК, открытые в кредитных организациях. Как утверждает ведомство, деньги на них поступали «из иностранных источников». Именно это, отмечает следствие, стало основанием для включения организации в реестр иноагентов.

Ранее об обысках сообщили сами члены ФБК. По словам директора организации Ивана Жданова, следственные действия начались утром 15 октября у бывших и нынешних сотрудников и волонтеров региональных штабов фонда в более чем десяти городах.