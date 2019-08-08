Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова

Расследование уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией возглавил старший следователь СКР Александр Лавров. Он вел дела «Седьмой студии», вымогателей биткоинов из ФСБ и губернатора Никиты Белых

Основатель ФБК Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следователь из дел Белых и Серебренникова

Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом РБК рассказал близкий к следствию источник и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

Лавров известен тем, что принимал участие в деле о взятке губернатора Кировской области Никиты Белых и руководил следственными действиями по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Он считается следователем из ближнего круга председателя СКР Александра Бастрыкина, пояснил близкий к Следственному комитету источник РБК.

То, что дело ФБК поручили именно Лаврову, близкий к следствию источник РБК объяснил тем, что именно он вел дело в отношении следователей центрального аппарата ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова. Их обвиняли в вымогательстве взятки в биткоинах в размере 65 млн руб. у политолога и экс-директора издательского дома «Известия» Эраста Галумова. У российских силовиков нет достаточного опыта по расследованию дел, связанных с отмыванием биткоинов, и наработанного алгоритма по их ведению, подобные дела уникальны, сказал близкий к следствию источник РБК. Это может затруднять сбор доказательств, добавил он.

Среди задач следователей — установить источники крупных поступлений средств ФБК и пресечь каналы, которые использовались в преступных целях, заявил близкий к следствию источник РБК.