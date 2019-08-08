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Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Расследование уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией возглавил старший следователь СКР Александр Лавров. Он вел дела «Седьмой студии», вымогателей биткоинов из ФСБ и губернатора Никиты Белых
Основатель ФБК Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следователь из дел Белых и Серебренникова

Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом РБК рассказал близкий к следствию источник и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

Лавров известен тем, что принимал участие в деле о взятке губернатора Кировской области Никиты Белых и руководил следственными действиями по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Он считается следователем из ближнего круга председателя СКР Александра Бастрыкина, пояснил близкий к Следственному комитету источник РБК.

То, что дело ФБК поручили именно Лаврову, близкий к следствию источник РБК объяснил тем, что именно он вел дело в отношении следователей центрального аппарата ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова. Их обвиняли в вымогательстве взятки в биткоинах в размере 65 млн руб. у политолога и экс-директора издательского дома «Известия» Эраста Галумова. У российских силовиков нет достаточного опыта по расследованию дел, связанных с отмыванием биткоинов, и наработанного алгоритма по их ведению, подобные дела уникальны, сказал близкий к следствию источник РБК. Это может затруднять сбор доказательств, добавил он.

Среди задач следователей — установить источники крупных поступлений средств ФБК и пресечь каналы, которые использовались в преступных целях, заявил близкий к следствию источник РБК.

По его словам, бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков является основным подозреваемым по делу, в отношении которого силовики пытаются собрать доказательства в том числе через допросы остальных сотрудников ФБК.

Источник пояснил, что расследование в отношении соратников Навального может заморозить работу фонда в контексте протестов из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Дела против оппозиции

3 августа Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ФБК по материалам из МВД России о легализации миллиарда рублей. Сторонников Алексея Навального заподозрили в отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 174 УК). Следователи утверждали, что с января 2016-го по декабрь 2018 года связанные с ФБК лица получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которая «заведомо для них была приобретена преступным путем». Впоследствии они внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков через банкоматы, чтобы придать «правомерный вид» владению средствами, после чего перевели на счета ФБК.

8 августа обыски по этому делу прошли дома у сотрудников ФБК Александра Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина и в офисе самого фонда.

Волков сказал РБК, что не видел в бумагах по делу, которые передавали адвокатам, фамилию Лаврова. Он утверждает, что так власти хотят сделать невозможным финансирование региональных штабов.

7 августа Следственный комитет выпустил релиз, в котором рассказал о передаче уголовного дела против ФБК в центральный аппарат ведомства — Главное следственное управление СК России «для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования».

В центральный аппарат перешло и дело о массовых беспорядках на оппозиционных митингах в столице, которое изначально вело первое управление по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Москве. Дело СКР о воспрепятствовании работе столичных избиркомов курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ, отмечали близкие к спецслужбе источники РБК. Близкий к Кремлю источник РБК говорил, что следователи ищут связи оппозиции с иностранными структурами и пытаются доказать финансирование протестных акций из-за рубежа.

Автор: Владимир Дергачев
При участии: Дмитрий Серков, Вячеслав Козлов
Теги: ФБК, дело Серебренникова, Никита Белых, ФСБ, Следственный комитет РФ
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