Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

По данным Newsweek, после ухода американцев из сирийского города Манбидж, его займут российские военные. Ранее сообщалось, что на фоне турецкого наступления туда вошли правительственные силы Сирии

Фото: Hussein Malla / AP

США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж. После того, как оттуда уйдут американцы, там должны устроиться российские силы, пишет журнал Newsweek со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, в понедельник войскам США был поставлен 24-часовой дедлайн на выход из Манбиджа. «По сути, это передача», — сказал источник. Американцы должны поскорее разобраться со своим оборудованием в городе и уничтожить технику, которую нельзя вывезти, добавил он.

В июле 2012 Манбидж был захвачен силами сирийской оппозиции, спустя два ода его захватили террористы «Исламского государства» (запрещенная в России организация), для которых он был своего рода пропускным пунктом в Турцию. В июне 2016 поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF) начали наступление на Манбидж, а к августу полностью зачистили его от сил ИГ.