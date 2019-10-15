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Политика ,  
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Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России
По данным Newsweek, после ухода американцев из сирийского города Манбидж, его займут российские военные. Ранее сообщалось, что на фоне турецкого наступления туда вошли правительственные силы Сирии
Фото: Hussein Malla / AP

США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж. После того, как оттуда уйдут американцы, там должны устроиться российские силы, пишет журнал Newsweek со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, в понедельник войскам США был поставлен 24-часовой дедлайн на выход из Манбиджа. «По сути, это передача», — сказал источник. Американцы должны поскорее разобраться со своим оборудованием в городе и уничтожить технику, которую нельзя вывезти, добавил он.

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Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

В июле 2012 Манбидж был захвачен силами сирийской оппозиции, спустя два ода его захватили террористы «Исламского государства» (запрещенная в России организация), для которых он был своего рода пропускным пунктом в Турцию. В июне 2016 поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF) начали наступление на Манбидж, а к августу полностью зачистили его от сил ИГ.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии началась 9 октября. В Анкаре заявляли, что ее цель — вытеснить от границы курдские «Отряды национальной самообороны» (YPG) и SDF.

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Курды договорились с Дамаском о войсках вдоль границы с Турцией

Вечером 14 октября в СМИ появились сообщения о том, что на Манбидж наступают турецкие военные (об этом писали, в частности Ahaber и DHA). Позже сирийское госагентство SANA сообщило, что силы правительственной армии Сирии взяли город. Это произошло через день после того, как курдские группировки и Дамаск договорились о размещении правительственных войск по всей длине сирийско-турецкой границы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не смогут защитить курдов в Сирии, так как они «в значительной степени» выведены из страны. В ответ на операцию Анкары Вашингтон ввел санкции против Минэнерго и Минобороны Турции, их руководителей, а также министра внутренних дел. Трамп пообещал до 50% поднять для Турции пошлины на сталь и прекратить торговые переговоры.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Манбидж, контроль
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