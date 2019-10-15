Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж. После того, как оттуда уйдут американцы, там должны устроиться российские силы, пишет журнал Newsweek со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.
По его словам, в понедельник войскам США был поставлен 24-часовой дедлайн на выход из Манбиджа. «По сути, это передача», — сказал источник. Американцы должны поскорее разобраться со своим оборудованием в городе и уничтожить технику, которую нельзя вывезти, добавил он.
В июле 2012 Манбидж был захвачен силами сирийской оппозиции, спустя два ода его захватили террористы «Исламского государства» (запрещенная в России организация), для которых он был своего рода пропускным пунктом в Турцию. В июне 2016 поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF) начали наступление на Манбидж, а к августу полностью зачистили его от сил ИГ.
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии началась 9 октября. В Анкаре заявляли, что ее цель — вытеснить от границы курдские «Отряды национальной самообороны» (YPG) и SDF.