СМИ узнали о наступлении турецких войск на сирийский Манбидж

СМИ узнали о наступлении турецких войск на сирийский Манбидж

Турецкие военные вместе с Сирийской национальной армией (СНА) начали наступление на сирийский город Манбидж. Об этом сообщает Ahaber со ссылкой на источники. Информацию подтверждает агентство DHA.

По данным Ahaber, турецкие военные, которые ранее ожидали в зоне безопасности на границе города, начали движение в сторону Манбиджа. Издание отмечает, что из региона слышна канонада.

DHA сообщает, что военные готовились с ночи. Журналисты агентства присоединились к войскам, которые отправились к городу из жилого района Джерабулус.

Агентство опубликовало видео с места событий. На кадрах видно перемещение военнослужащих на автомобилях, танках и пешком.