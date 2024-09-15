Стармера призвали снять ограничения на ракеты для ВСУ без одобрения США

Борис Джонсон и пять бывших министров обороны призвали Кира Стармера не ждать одобрения США и разрешить ВСУ применять Storm Shadow для ударов вглубь России. Вашингтон хочет получить план Зеленского, прежде чем принять решение

Кир Стармер (Фото: Carl Court / Getty Images)

Пять бывших министров обороны Великобритании — Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс — призвали премьер-министра Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по военным целям в России не дожидаясь одобрения со стороны США, сообщает The Times. К ним присоединился бывший глава правительства Борис Джонсон.

По мнению Уоллеса, если Британия не снимет ограничения, это сделает ее «умиротворителем» российской стороны. Он напомнил, что Соединенное Королевство первым предоставило Украине летальное оружие. Уильямсон также заявил, что его страна играла ведущую роль в поддержке Киева и назвал отсутствие решения о ракетах «неисполнением долга» со стороны Лондона. Мордонт и Фокс считают, что бездействие в этом вопросе подвергает Украину опасности.

В похожем ключе высказался Шэппс: «Вместо того, чтобы ждать официального одобрения от США, сэру Киру нужно предоставить президенту Зеленскому то, что сегодня крайне необходимо». Джонсон считает, что для промедления «нет никаких мыслимых оснований».

The Times пишет, что британских чиновников удивило отсутствие какого-либо соглашения на встрече Стармера с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 13 сентября. Со слов источников, на переговорах, которые длились 90 минут, Соединенные Штаты дали понять, что хотят перейти в «режим ожидания», пока президент Украины Владимир Зеленский не представит свой «план победы». Как ожидается, он должен озвучить его на сентябрьской встрече с Байденом и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Правительство Британии неоднократно заявляло, что должно получить одобрение как США, так и Франции, прежде чем разрешить ВСУ использовать Stom Shadow для поражения целей в глубине России. Как пишет Times, «это не совсем верно», но на практике все обстоит именно так: ракеты можно применять без одобрения или помощи США, однако, по словам источника в Минобороны, «российские средства радиоэлектронной борьбы сделали бесполезным GPS», данные которого использует Storm Shadow. Поэтому для применения ракет нужны навигационные данные США.

Помимо Storm Shadow, ВСУ хотят использовать для ударов вглубь России практически идентичные французские SCALP, а также американские ATACMS. По данным Reuters, в список потенциальных целей Украины входят командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Российские власти осуждают помощь Украине. Президент Владимир Путин заявил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», и предупредил, что власти будут принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его заявление «предельно четким, однозначным» и достигшим адресатов. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва отреагирует так, чтобы «мало не показалось».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.