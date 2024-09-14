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Военная операция на Украине ,  
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Рябков заявил о жестком ответе Москвы на разрешение ВСУ бить по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Россия будет реагировать на разрешение использовать Украине дальнобойные ракеты вглубь российской территории так, чтобы «мало не показалось», заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Президент [России Владимир Путин] все сказал на эту тему. Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось», — передает его слова «РИА Новости».

Дипломат также подчеркнул, что в Вашингтоне и Лондоне «недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести».

Писториус заявил о праве стран самим разрешить Киеву удары по России
Политика
Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил союзников на Западе разрешить наносить Киеву ракетные удары по России.

США этого не допускали, однако 11 сентября американский президент Джо Байден заявил о работе над отменой этого запрета.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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