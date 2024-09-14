Рябков заявил о жестком ответе Москвы на разрешение ВСУ бить по России

Сергей Рябков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Россия будет реагировать на разрешение использовать Украине дальнобойные ракеты вглубь российской территории так, чтобы «мало не показалось», заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Президент [России Владимир Путин] все сказал на эту тему. Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось», — передает его слова «РИА Новости».

Дипломат также подчеркнул, что в Вашингтоне и Лондоне «недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил союзников на Западе разрешить наносить Киеву ракетные удары по России.

США этого не допускали, однако 11 сентября американский президент Джо Байден заявил о работе над отменой этого запрета.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.