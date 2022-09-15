В Финляндии предложили не считать недвижимость поводом для визы россиянам

Президент Финляндии считает, что нужно перестать выдавать россиянам разрешения на въезд в страну на основании владения недвижимостью. Ранее страна ограничила число выдаваемых разрешений на въезд

Фото: Anne Kauranen / Reuters

Наличие собственности у россиян в Финляндии не должно быть основанием для того, чтобы выдавать им визы, считает президент страны Саули Ниинистё, передает телеканал Yle.

«Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии мы, видимо, ранее рассматривали как фактор, способствующий выдаче визы. Я не считаю это необходимым, не думаю, что приобретение недвижимости было положительным фактором при принятии решения о выдаче визы», — сказал Ниинистё.

Президент считает, что после этого спрос среди россиян на покупку недвижимости в Финляндии снизится.

Финляндия с начала сентября ограничила прием заявок на выдачу туристических виз россиянам в десять раз, сократив общее число заявлений на визы, которые ежедневно регистрирует финский МИД, с 1 тыс. заявок до 500. Из этого количества 400 предназначены для тех, кто обращается за визой из-за семейных связей, учебы или работы, а на туристические визы отвели только 100 заявок ежедневно.

При этом полный запрет на выдачу россиянам виз МИД страны исключал.

«Тотального запрета в Финляндии не будет, как в Прибалтике и Польше. Быстрых изменений в визовой практике также не будет. Финляндия уже ужесточила свою визовую практику несколько недель назад, и она сейчас соответствует вступившему в понедельник в силу отказу ЕС от упрощенного визового режима», — говорил глава консульской службы МИДа Юсси Таннер.

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Брюссель ввел строгие ограничения для въезда россиян в страны ЕС. Облегченные визовые правила будут действовать только для въезжающих по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам и журналистов. Все прочие россияне будут въезжать по новым правилам без послаблений: с увеличенным визовым сбором (€80) и сроком рассмотрения заявок. «Возможность быть туристом на территории ЕС — это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон, анонсируя эти изменения.

Эстония, Латвия, Литва и Польша решили с 19 сентября и вовсе запретить въезд россиянам с уже имеющимися визами. При этом в совместном заявлении стран подчеркивается, что это не прямой запрет и будут сделаны исключения: например, для владельцев видов на жительство, дипломатических миссий, для осуществления грузовых и транспортных перевозок и въезда по гуманитарным причинам.

Эстонский МИД также сообщал, что правительство страны разрабатывает закон, который может потенциально лишить часть россиян недвижимости в этой стране.

Сейчас, по оценкам местного МВД, доступа к своей зарубежной недвижимости лишены 4,5 тыс. россиян. Если у них появятся долги за коммунальные услуги, неоплаченные из-за санкций, они могут потерять и свою собственность.

