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В Финляндии предложили не считать недвижимость поводом для визы россиянам

Президент Финляндии Ниинистё предложил не считать недвижимость поводом для визы россиянам
Президент Финляндии считает, что нужно перестать выдавать россиянам разрешения на въезд в страну на основании владения недвижимостью. Ранее страна ограничила число выдаваемых разрешений на въезд
Фото: Anne Kauranen / Reuters
Фото: Anne Kauranen / Reuters

Наличие собственности у россиян в Финляндии не должно быть основанием для того, чтобы выдавать им визы, считает президент страны Саули Ниинистё, передает телеканал Yle.

«Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии мы, видимо, ранее рассматривали как фактор, способствующий выдаче визы. Я не считаю это необходимым, не думаю, что приобретение недвижимости было положительным фактором при принятии решения о выдаче визы», — сказал Ниинистё.

Президент считает, что после этого спрос среди россиян на покупку недвижимости в Финляндии снизится.

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Фото:Perry Mastrovito / Global Look Press

Финляндия с начала сентября ограничила прием заявок на выдачу туристических виз россиянам в десять раз, сократив общее число заявлений на визы, которые ежедневно регистрирует финский МИД, с 1 тыс. заявок до 500. Из этого количества 400 предназначены для тех, кто обращается за визой из-за семейных связей, учебы или работы, а на туристические визы отвели только 100 заявок ежедневно.

При этом полный запрет на выдачу россиянам виз МИД страны исключал.

«Тотального запрета в Финляндии не будет, как в Прибалтике и Польше. Быстрых изменений в визовой практике также не будет. Финляндия уже ужесточила свою визовую практику несколько недель назад, и она сейчас соответствует вступившему в понедельник в силу отказу ЕС от упрощенного визового режима», — говорил глава консульской службы МИДа Юсси Таннер.

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МИД не исключил полного прекращения выдачи шенгена и ВНЖ россиянам
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Фото:Francisco Seco / AP

Брюссель ввел строгие ограничения для въезда россиян в страны ЕС. Облегченные визовые правила будут действовать только для въезжающих по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам и журналистов. Все прочие россияне будут въезжать по новым правилам без послаблений: с увеличенным визовым сбором (€80) и сроком рассмотрения заявок. «Возможность быть туристом на территории ЕС — это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон, анонсируя эти изменения.

Эстония, Латвия, Литва и Польша решили с 19 сентября и вовсе запретить въезд россиянам с уже имеющимися визами. При этом в совместном заявлении стран подчеркивается, что это не прямой запрет и будут сделаны исключения: например, для владельцев видов на жительство, дипломатических миссий, для осуществления грузовых и транспортных перевозок и въезда по гуманитарным причинам.

Эстонский МИД также сообщал, что правительство страны разрабатывает закон, который может потенциально лишить часть россиян недвижимости в этой стране.

Сейчас, по оценкам местного МВД, доступа к своей зарубежной недвижимости лишены 4,5 тыс. россиян. Если у них появятся долги за коммунальные услуги, неоплаченные из-за санкций, они могут потерять и свою собственность.
 

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Финляндия виза
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