Еврокомиссар заявила о вводе строгих ограничений на визы для россиян

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 60,7 (+0,15) Инвестиции, 08 сен, 16:08
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 60,8 (-0,38) Инвестиции, 08 сен, 16:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:12
Если должник пенсионер. Можно ли взыскать с него долг Pro, 14:02
Воспитанник «Спартака» и футболист «Сочи» задумался о смене гражданства Спорт, 14:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:50
Английская премьер-лига отменила ближайший тур из-за смерти Елизаветы II Спорт, 13:41
Больше чем криптовалюта: как инвесторы зарабатывают на любви к футболу Pro, 13:40
Аналитики помогли вернуть украденную криптовалюту на $30 млн Крипто, 13:38
Яшину продлили арест по делу о фейках про российскую армию Политика, 13:34
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Глава ВГА сообщил, что Балаклея «по сути, не контролируется» Политика, 13:28
Риелторы сообщили об оживлении спроса на новостройки в Москве Недвижимость, 13:23
Карпин против «Спартака» и обновленные составы клубов РПЛ. Интриги тура Спорт, 13:22
Глава МИД Австрии заявил, что до отмены санкций против России «далеко» Политика, 13:22
Восемь советов для тех, кто хочет научиться бегать регулярно Pro, 13:20
Bank of America сообщил о бегстве инвесторов из акций компаний США Инвестиции, 13:14
Война санкций ,  
0 

Еврокомиссар заявила о вводе строгих ограничений на визы для россиян

Представитель Еврокомиссии вновь подчеркнула, что возможность приезжать в Евросоюз в качестве туриста — это не право, а привилегия
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян, заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. По ее словам, с понедельника визы для россиян будут доступны только по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам и для журналистов.

«Больше нет оснований доверять русским», — сказала она.

О планах ужесточения визового режима она заявила во время посещения погранперехода на границе с Россией. По словам Йоханссон, она сама выступила с такой инициативой и Совет ЕС должен принять ее уже сегодня.

Совет ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией
Политика
Фото:Francisco Seco / AP

«Возможность быть туристом на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — добавила она.

Озвученные Йоханссон ограничения аналогичны тем, которые ранее ввели для россиян Латвия. 7 сентября введение ограничений на въезд россиян с шенгеном, вне зависимости от того, какая страна выдала визу, помимо Латвии заявили Литва и Эстония.

9 сентября Совет Евросоюза утвердил анонсированное ранее решение ЕК о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Соглашение перестанет действовать с понедельника, 12 сентября.Это повлечет за собой рост стоимости оформления виз (с €35 до €80), увеличение числа требуемых документов, затягивание времени оформления визы и ужесточение правил выдачи многократных виз.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Восемь советов для тех, кто хочет научиться бегать регулярно
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи

Совет ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией
Политика
Фото:Francisco Seco / AP

Приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме не подразумевает автоматический отказ в выдаче туристических виз. Главы МИД ЕС такого решения пока не принимали.

До пандемии россияне лидировали среди граждан государств, которым страны ЕС предоставляли больше всего шенгенских виз. За 2019 год их было выдано гражданам России около 4 млн.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Еврокомиссия Финляндия ЕС визы
Материалы по теме
Совет ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией
Политика
Еврокомиссия согласилась заморозить облегченный визовый режим с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter