Еврокомиссар заявила о вводе строгих ограничений на визы для россиян
Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян, заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. По ее словам, с понедельника визы для россиян будут доступны только по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам и для журналистов.
«Больше нет оснований доверять русским», — сказала она.
О планах ужесточения визового режима она заявила во время посещения погранперехода на границе с Россией. По словам Йоханссон, она сама выступила с такой инициативой и Совет ЕС должен принять ее уже сегодня.
«Возможность быть туристом на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — добавила она.
Озвученные Йоханссон ограничения аналогичны тем, которые ранее ввели для россиян Латвия. 7 сентября введение ограничений на въезд россиян с шенгеном, вне зависимости от того, какая страна выдала визу, помимо Латвии заявили Литва и Эстония.
9 сентября Совет Евросоюза утвердил анонсированное ранее решение ЕК о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Соглашение перестанет действовать с понедельника, 12 сентября.Это повлечет за собой рост стоимости оформления виз (с €35 до €80), увеличение числа требуемых документов, затягивание времени оформления визы и ужесточение правил выдачи многократных виз.
Приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме не подразумевает автоматический отказ в выдаче туристических виз. Главы МИД ЕС такого решения пока не принимали.
До пандемии россияне лидировали среди граждан государств, которым страны ЕС предоставляли больше всего шенгенских виз. За 2019 год их было выдано гражданам России около 4 млн.