В МВД Эстонии назвали число россиян, рискующих потерять доступ к домам

Эстонское правительство разрабатывает закон, который может потенциально лишить часть россиян недвижимости в этой стране. Сейчас, по оценкам местного МВД, доступа к свой зарубежной недвижимости лишены 4,5 тыс. россиян

Фото: Perry Mastrovito / Global Look Press

Порядка 4,5 тыс. россиян, которые владеют недвижимостью в Эстонии и не получили вид на жительство в стране, нуждались в эстонских визах для въезда, рассказал ERR замглавы МВД Эстонии Вейко Коммусаар.

По его словам, сейчас эти люди фактически лишились доступа к своему имуществу, из-за того что Таллин перестал выдавать визы россиянам, и, если у них появятся долги за коммунальные услуги, неоплаченные из-за санкций, они могут потерять и свою собственность.

Всего в Эстонии 41 351 объект недвижимости принадлежит гражданам Российской Федерации, в визах для въезда в страну нуждаются только 12% россиян — у большинства все же есть вид на жительство в Эстонии.

Однако, по словам Коммусаара, Министерство внутренних дел страны готовит законопроект, который должен урегулировать правовое положение россиян, владеющих недвижимостью в Эстонии. «В некоторых случаях» это может привести к потере имущества, считает он. Например, если россиянин владеет имуществом в районах, где расположены «объекты критической инфраструктуры» страны или в приграничных районах. В таких местах, по его словам, тот факт, что недвижимостью владеют россияне, «представляет собой прямую угрозу нашей безопасности», считает Коммусаар. Детали готовящегося законопроекта он раскрывать не стал. По его словам, документ будет опубликован в ближайшие месяцы.

С 18 августа Эстония закрыла границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой, за несколькими исключениями, например для дипломатов, лиц с правом на свободное передвижение по ЕС и тех, у кого в стране есть родственники. Запрет не распространяется на тех, кто получил шенгенскую визу в другую страну и использует Эстонию для въезда. Эстонское правительство намерено продлить ВНЖ на год тем русским студентам, которые не успели доучиться в местных университетах. Количество таких студентов — около 50 человек.

Эстония также приостановила выдачу россиянам туристических виз, а также запретила оформлять ВНЖ и учебные визы.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти запреты, ранее говорила, что ЕС, «исходя из собственных обязательств, просто не имеет права» ограничивать выдачу виз целой нации.

«Это тогда убьет всю идею демократии, либерализма, свободы и, как они называют, «нулевой толерантности», ксенофобии, национализма и так далее. Если они это сделают, хотя бы одна страна ЕС, они моментально распишутся в собственном национализме», — указала она.

