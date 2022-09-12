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Финляндия исключила полный запрет на визы для россиян

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Финляндия ограничила число заявок на туристические визы, однако страна не намерена полностью отказываться от въезда для граждан России. Об этом заявил глава консульской службы МИДа Юсси Таннер в интервью изданию Yle.

«Тотального запрета в Финляндии не будет, как в Прибалтике и Польше. Быстрых изменений в визовой практике также не будет. Финляндия уже ужесточила свою визовую практику несколько недель назад, и она сейчас соответствует вступившему в понедельник в силу отказу ЕС от упрощенного визового режима», — сообщил он.

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Страна ограничила число принимаемых заявок, а также увеличила сбор за оформление визы более чем в два раза — с €35 до €80. Время обработки документов увеличится с десяти до не менее чем 15 дней. Кроме того, предъявляются более строгие требования к документам.

В МИД Финляндии и пограничной охране ожидают рост количества россиян, желающих пересечь границу страны, поскольку ранее Польша и страны Прибалтики заявили о полном закрытии с 19 сентября своих границ для российских туристов, в том числе и имеющих визы, выданные в третьих странах Шенгена.

Сейчас, по данным пограничной службы Финляндии, границу пересекают от 3,5 тыс. до 5 тыс. россиян. Более половины имеют визы, выданные в третьих странах Шенгена, но это не оказывает дополнительного давления на границе.

Брюссель с понедельника ввел строгие ограничения для въезда россиян в страны ЕС. Облегченные визовые правила будут действовать только для въезжающих по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам и для журналистов. Все прочие россияне будут въезжать по новым правилам без послаблений: с увеличенным визовым сбором и сроком рассмотрения заявок.

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Приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме не подразумевает автоматический отказ в выдаче туристических виз. Главы МИД ЕС такого решения пока не принимали.

До пандемии россияне лидировали среди граждан государств, которым страны ЕС предоставляли больше всего шенгенских виз. За 2019 год их было выдано гражданам России около 4 млн.

Теги
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