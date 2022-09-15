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Кремль назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Эрдоганом

В Самарканде на полях саммита ШОС Владимир Путин, в частности, встретится с лидерами Турции и Азербайджана. С Реджепом Эрдоганом он обсудит «зерновую сделку», а с Ильхамом Алиевым — обострение конфликта Армении и Азербайджана
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества российский президент Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч с главами государств — членов ШОС, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

15 сентября Путин встретится с президентами Киргизии, Туркмении, Узбекистана и Ирана Садыром Жапаровым, Сердаром Бердымухамедовым, Шавкатом Мирзиёевым и Эбрахимом Раиси, а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. После этих встреч российский лидер отправится на переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Затем состоится трехсторонний саммит Россия — Монголия — Китай с участием глав государств.

Песков назвал отношения Москвы и Пекина многофакторными и разветвленными и отметил, что никаких препятствий для их углубления нет.

Членами Шанхайской организации сотрудничества являются Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Пакистан и Китай. Статус государств-наблюдателей имеют Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан.

На следующий день Путин на полях саммита проведет переговоры с президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

С последним российский президент обсудит реализацию «зерновой сделки», в рамках которой из украинских портов вывозят зерно. Лидеры оценят эффективность этого процесса. Ранее Путин говорил, что продовольствие с Украины доставляется в богатые страны, а не в нуждающиеся государства. Эрдоган согласился с этим заявлением.

Что касается ситуации вокруг Украины, эта тема, по словам Пескова, обсуждается в кулуарах саммита. Комментируя обстановку с выдачей виз ЕС россиянам, которая осложнилась после приостановки соглашения об упрощенной выдаче документов, пресс-секретарь президента заявил: «Нужно действовать в наших интересах».

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На повестке встречи с Алиевым стоит эскалация армяно-азербайджанского конфликта, рассказал Песков, отметив, что накануне состоялось «достаточно длительное общение» президента по этому вопросу с армянским премьером Николом Пашиняном.

Обострение конфликта Баку и Еревана произошло в ночь с 12 на 13 сентября. Тогда Армения обвинила Азербайджан в обстрелах юго-восточной границы, Баку, в свою очередь, заявил, что армяне в ночное время минируют пути снабжения азербайджанской армии и также ведут обстрелы. Впервые после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года сообщалось об обстрелах за пределами территории непризнанной республики. Обе стороны сообщали о погибших: Армения — о 105, Азербайджан — о 50 гражданах.

Утром 13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы договорились о прекращении огня, однако перестрелки не прекратились и обе стороны обвинили друг друга в срыве перемирия. Армения обратилась за помощью в урегулировании конфликта в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Передовая группа миссии организации отправится туда 15 сентября, генеральный секретарь Станислав Зась — на следующей неделе, сообщала пресс-служба ОДКБ. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

К вечеру 14 сентября сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня. Пашинян в ходе выступления в парламенте также заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира, однако никаких документов не подписывал. Тем не менее ближе к ночи на улицы Еревана вышли сотни протестующих. Утром 15 сентября Армения сообщила о ночи без происшествий на границе с Азербайджаном.

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Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Ильхам Алиев Дмитрий Песков ШОС

Владимир Путин

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