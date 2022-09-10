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Папа римский призвал молиться, чтобы не допустить ядерную войну

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Vatican Media / Reuters)

Папа римский Франциск призвал молиться, чтобы в мире не произошла ядерная война, хотя такая опасность давно должна была быть предотвращена. Об этом он заявил во время своего выступления на встрече с участниками пленарного заседания Папской академии наук, передает Vatican News.

«После двух трагических мировых войн казалось, что мир научился поступательно двигаться в сторону соблюдения прав человека, международного права и различных форм сотрудничества. Но, к сожалению, сейчас история показывает признаки регресса. Не только усиливаются старые конфликты, но и возрождаются раздраженные и агрессивные формы национализма, возникают войны за превосходство, затрагивающие мирных жителей, стариков, детей и больных и приводящие к разрушениями», — сказал понтифик, отметив, что число вооруженных конфликтов вызывает у него серьезное беспокойство.

Он напомнил, что ранее говорил о третьей мировой войне, которая идет «по частям», но сегодня, по его мнению, можно говорить уже о войне «тотальной» мировой войне.

«Святой Иоанн Павел II благодарил Бога за то, что воззвал к Деве Марии, чье заступничество избавило мир от ядерной войны. Сегодня мы должны продолжать молиться об этом снова, хотя эта опасность уже давно должна была быть предотвращена», — заключил папа римский.

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск неоднократно призывал прекратить боевые действия на Украине. «Я призываю всех участников международного сообщества искренне участвовать в прекращении этой отвратительной войны», — сказал понтифик в конце марта, заявив, что «бессмысленные массовые убийства, злодеяния повторяются каждый день, и этому нет оправдания».

Франциск также рассказывал, что после начала российской спецоперации у него состоялся разговор по видеосвязи с главой РПЦ патриархом Кириллом, который продлился 40 минут. По его словам, первые 20 минут беседы патриарх «с картой в руках зачитывал все обоснования» для спецоперации. «Я слушал и говорил ему: в этом я ничего не понимаю. Брат, мы не государственные священнослужители, мы не можем использовать язык политики, только язык Иисуса», — сказал папа римский.

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По убеждению Франциска, главы католической и русской православной церквей являются «пастырями одного и того же святого народа Божьего», а потому им следует искать пути для установления мира и прекращения огня.

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