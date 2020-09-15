Как в Минске оценили первую за время протестов встречу Путина и Лукашенко

Политическую ситуацию в Белоруссии стороны тоже обсудили. Как заявил Путин в начале переговоров, Москва поддерживает предложенную Минском конституционную реформу. Российский лидер сослался на представленный Белоруссией в ОБСЕ план, в котором, как писал РБК, предполагается проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента, утверждение реформы на референдуме, после чего должны пройти досрочные выборы президента и парламента.

Встреча в Сочи также показала, что Александр Лукашенко изменил точку зрения на протесты. «И в субботу — в воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части, но, главное, я это постоянно говорю, — не переходить черту», — сказал он (12 и 13 сентября в Минске мирных протестующих, пока они не собрались большой толпой, массово задерживали и против них впервые были применены спецсредства).

Эти заявления белорусского президента контрастировали с его поведением 23 августа, когда он с автоматом в руках и в разгрузочном жилете появился у своей рабочей резиденции в столице Белоруссии. В переговорах с Москвой в первые недели протестов Минск действительно преувеличивал угрозу, например, заявлял о попытках вооруженных захватов милицейских участков, сообщил РБК собеседник в одном из российских министерств, работающий с белорусской проблематикой.

Как переговоры оценили в Белоруссии

Подводя итоги переговоров, Песков отношения России и Белоруссии назвал братскими. Представитель Кремля повторил, что Александр Лукашенко является легитимным президентом республики Беларусь. Однако он впервые заявил об уважительном отношении Москвы к протестующим: «Что касается и тех людей, которые не согласны с результатами выборов, и тех людей, которые согласны с результатами выборов, все они являются для нас гражданами братской нашей Белоруссии, и всех мы их ценим и любим».

«Обращение к протестующим — слабое подмигивание, в целом же визит снова подтвердил полную поддержку Москвой Лукашенко: его признали легитимным, ему дали денег, поддержали его план конституционной реформы, отказались от общения с Координационным советом оппозиции», — утверждает белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман. Однако, по его мнению, эта поддержка обусловлена расчетом на то, что Лукашенко будет выполнять свои обещания по конституционному процессу и транзиту власти. «Поддержка из Москвы не такая, что там готовы все яйца положить в одну корзину и спасать его бесконечно и вечно, просто лучше точку приложения сил не нашли», — полагает Шрайбман.

Лукашенко, может быть, и изменил тон, говоря о протестующих, но пока нет никаких признаков, что он поменял намерения — задержанные не отпущены, не заведены уголовные дела в отношении тех, кто применил насилие к протестующим, заявил РБК один из лидеров Координационного совета оппозиции Максим Богрецов. По его мнению, $1,5 млрд обещанной Россией помощи — совершенно незначительная сумма с точки зрения масштабов государства, тем более что основная ее часть пойдет на рефинансирование старых долгов. «Вещь, которая мне понравилась — слова Владимира Путина о том, что не должно быть никакого вмешательства и что белорусы сами разберутся. Я готов эти слова в воскресенье написать на плакате и выйти с ними, — заметил он. — Но морально было бы классно услышать от старшего брата более четкие слова поддержки репрессированных и избитых белорусов».

Богрецов признает, что для Москвы может быть непонятен Координационный совет как контрагент в переговорах, и особенно после разгрома его президиума, но, заверяет он, в КС остается основной состав (из него на свободе, по его словам, сейчас около 25 человек), и если запрос на переговоры будет: он быстро делегирует на них людей. Оппозиционер подчеркивает, что КС всегда готов к общению с представителями российских властей.

Несмотря на то, что на встрече в Сочи прозвучали все ранее известные слова об активизации экономического сотрудничества, в этот раз есть основания рассчитывать, что это произойдет, посколькуотношения с Западом для Белоруссии прервались всерьез и надолго, а сотрудничество с Россией становится основным фактором политической и экономической стабильности, прогнозирует белорусский политолог Алексей Дзермант. Теперь белорусская сторона будет более уступчива в сфере экономической кооперации. А отзыв российского резерва от границы, по его мнению, скорее свидетельствует, что белорусские силовики справляются с ситуацией, тогда как в начале протестов в этом были сомнения.