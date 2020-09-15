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Протесты в Белоруссии ,  
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Как в Минске оценили первую за время протестов встречу Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии уехал из Сочи, не дав комментариев. Обещанная ему Москвой финансовая поддержка не так уж велика, обращает внимание оппозиция, а политическая — увязана с проведением реформ, указывают эксперты
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Каковы основные итоги встречи

Первая с начала протестов в Белоруссии встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла 14 сентября в Сочи. Сами главы государств ее содержание до сих пор не прокомментировали. О том, что обсуждалось, можно судить по вступительным словам Лукашенко и Путина перед началом переговоров и заявлениям пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Главным итогом встречи, о котором президент России сообщил еще до ее фактического начала, стало обещание Москвы выделить Белоруссии кредит на $1,5 млрд. Часть его пойдет на рефинансирование старых обязательств республики. Уже после переговоров Песков уточнил, что такой шаг нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела, это помощь братскому государству. Из заявлений пресс-секретаря Путина также следует, что экономические связи были одной из основных тем в длившейся более четырех часов беседе. Президенты в очередной раз договорились принять меры для активизации экономической кооперации — через прямые контакты ключевых промышленных предприятий и через систему форумов межрегионального сотрудничества (проводятся с 2014 года, очередной должен пройти в Минске в конце сентября).

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Еще одним важным итогом встречи, о котором сообщил Песков, стал отвод специально созданного Россией резерва сотрудников спецподразделений от границы с Белоруссией, где они находились в готовности поддержать белорусских силовиков в случае внешней и внутренней угрозы. В понедельник российские государственные СМИ показали кадры отбытия этих подразделений в места постоянной дислокации.

Политическую ситуацию в Белоруссии стороны тоже обсудили. Как заявил Путин в начале переговоров, Москва поддерживает предложенную Минском конституционную реформу. Российский лидер сослался на представленный Белоруссией в ОБСЕ план, в котором, как писал РБК, предполагается проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента, утверждение реформы на референдуме, после чего должны пройти досрочные выборы президента и парламента.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Встреча в Сочи также показала, что Александр Лукашенко изменил точку зрения на протесты. «И в субботу — в воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части, но, главное, я это постоянно говорю, — не переходить черту», — сказал он (12 и 13 сентября в Минске мирных протестующих, пока они не собрались большой толпой, массово задерживали и против них впервые были применены спецсредства).

Эти заявления белорусского президента контрастировали с его поведением 23 августа, когда он с автоматом в руках и в разгрузочном жилете появился у своей рабочей резиденции в столице Белоруссии. В переговорах с Москвой в первые недели протестов Минск действительно преувеличивал угрозу, например, заявлял о попытках вооруженных захватов милицейских участков, сообщил РБК собеседник в одном из российских министерств, работающий с белорусской проблематикой.

Как переговоры оценили в Белоруссии

Подводя итоги переговоров, Песков отношения России и Белоруссии назвал братскими. Представитель Кремля повторил, что Александр Лукашенко является легитимным президентом республики Беларусь. Однако он впервые заявил об уважительном отношении Москвы к протестующим: «Что касается и тех людей, которые не согласны с результатами выборов, и тех людей, которые согласны с результатами выборов, все они являются для нас гражданами братской нашей Белоруссии, и всех мы их ценим и любим».

«Обращение к протестующим — слабое подмигивание, в целом же визит снова подтвердил полную поддержку Москвой Лукашенко: его признали легитимным, ему дали денег, поддержали его план конституционной реформы, отказались от общения с Координационным советом оппозиции», — утверждает белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман. Однако, по его мнению, эта поддержка обусловлена расчетом на то, что Лукашенко будет выполнять свои обещания по конституционному процессу и транзиту власти. «Поддержка из Москвы не такая, что там готовы все яйца положить в одну корзину и спасать его бесконечно и вечно, просто лучше точку приложения сил не нашли», — полагает Шрайбман.

Лукашенко, может быть, и изменил тон, говоря о протестующих, но пока нет никаких признаков, что он поменял намерения — задержанные не отпущены, не заведены уголовные дела в отношении тех, кто применил насилие к протестующим, заявил РБК один из лидеров Координационного совета оппозиции Максим Богрецов. По его мнению, $1,5 млрд обещанной Россией помощи — совершенно незначительная сумма с точки зрения масштабов государства, тем более что основная ее часть пойдет на рефинансирование старых долгов. «Вещь, которая мне понравилась — слова Владимира Путина о том, что не должно быть никакого вмешательства и что белорусы сами разберутся. Я готов эти слова в воскресенье написать на плакате и выйти с ними, — заметил он. — Но морально было бы классно услышать от старшего брата более четкие слова поддержки репрессированных и избитых белорусов».

Богрецов признает, что для Москвы может быть непонятен Координационный совет как контрагент в переговорах, и особенно после разгрома его президиума, но, заверяет он, в КС остается основной состав (из него на свободе, по его словам, сейчас около 25 человек), и если запрос на переговоры будет: он быстро делегирует на них людей. Оппозиционер подчеркивает, что КС всегда готов к общению с представителями российских властей.

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Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак, Сергей Дылевский (слева направо)

Несмотря на то, что на встрече в Сочи прозвучали все ранее известные слова об активизации экономического сотрудничества, в этот раз есть основания рассчитывать, что это произойдет, посколькуотношения с Западом для Белоруссии прервались всерьез и надолго, а сотрудничество с Россией становится основным фактором политической и экономической стабильности, прогнозирует белорусский политолог Алексей Дзермант. Теперь белорусская сторона будет более уступчива в сфере экономической кооперации. А отзыв российского резерва от границы, по его мнению, скорее свидетельствует, что белорусские силовики справляются с ситуацией, тогда как в начале протестов в этом были сомнения.

Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Авторы: Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили
Теги: Белоруссия, Владимир Путин, переговоры, протесты, Александр Лукашенко
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