Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Минск настаивает на том, что выйти из нынешнего политического кризиса можно только приняв новый вариант Конституции, ослабляющий президентскую власть. Предлагается сделать это до 2022 года, а затем провести всеобщие перевыборы

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Что Минск обещает ОБСЕ и Москве

После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки. Протестующие требуют проведения повторных, честных выборов, власти республики отказываются вступать в диалог с оппозицией.

При этом Минск представил ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования кризиса, узнал РБК. Он включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента и повторные выборы президента и парламента после принятия поправок в Основной закон.

28 августа в Вене, на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, посвященном ситуации в Белоруссии, представитель Минска заявил, что конституционная реформа в стране будет проведена к 2022 году. Об этом РБК рассказали два собеседника, видевшие текст заявления. Это, отметил представитель Белоруссии, выступавший перед советом ОБСЕ, единственный способ провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента. Он также пояснил, что власти страны не собираются вступать в переговоры с оппозицией, потому что это подразумевает диалог о передаче власти. По этой же причине Минск отклонил все предложения о посредничестве — власть в стране стабильна, заверил представитель Белоруссии.