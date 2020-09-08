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Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Минск настаивает на том, что выйти из нынешнего политического кризиса можно только приняв новый вариант Конституции, ослабляющий президентскую власть. Предлагается сделать это до 2022 года, а затем провести всеобщие перевыборы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве

После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки. Протестующие требуют проведения повторных, честных выборов, власти республики отказываются вступать в диалог с оппозицией.

При этом Минск представил ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования кризиса, узнал РБК. Он включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента и повторные выборы президента и парламента после принятия поправок в Основной закон.

28 августа в Вене, на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, посвященном ситуации в Белоруссии, представитель Минска заявил, что конституционная реформа в стране будет проведена к 2022 году. Об этом РБК рассказали два собеседника, видевшие текст заявления. Это, отметил представитель Белоруссии, выступавший перед советом ОБСЕ, единственный способ провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента. Он также пояснил, что власти страны не собираются вступать в переговоры с оппозицией, потому что это подразумевает диалог о передаче власти. По этой же причине Минск отклонил все предложения о посредничестве — власть в стране стабильна, заверил представитель Белоруссии.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Он также раскрыл подробности предстоящей конституционной реформы: процесс будет проходить в формате национального диалога, будет обеспечена либерализация политической системы, часть полномочий президента передана парламенту. Кроме того, рассказал он, будет изменена и партийная система — роль партий повысится, будут внесены изменения в избирательное законодательство. Все изменения будут приняты на референдуме, заключил он.

На этом заседании председатель ОБСЕ  премьер-министр Албании Эди Рама сказал, что кризис в Белоруссии должен быть урегулирован путем диалога между обществом и властью, и предложил помощь ОБСЕ в его организации.

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Постпредство Белоруссии при ОБСЕ не ответило на звонки РБК.

Кто работает над проектом поправок

31 августа на встрече с председателем Верховного суда республики Валентином Сукало Александр Лукашенко заявил, что идет работа уже над третьим вариантом конституции. Впервые белорусский лидер заговорил о возможной конституционной реформе в 2019 году и вновь вспомнил о своем предложении в конце июня этого года — сразу после того, как незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарико предложил запустить референдум о возвращении к конституции 1994 года. В пользу изменения конституции в разное время высказывались и другие кандидаты из оппозиционной «большой тройки» — Сергей Тихановский, когда был на свободе, и Валерий Цепкало.

В совете оппозиции оценили слова Лукашенко о новой Конституции
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Проект изменений уже готов, он разрабатывался судьями Конституционного суда под руководством заместителя председателя КС Наталии Карпович, однако президент его еще не одобрил, сказал РБК собеседник в одном из российских министерств, работающий на белорусском направлении.

По словам источников РБК, тема досрочных выборов президента и парламента к 2022 году звучала и на переговорах глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея в Москве 3 сентября. Последний сказал российскому коллеге, что таким образом власти собираются выйти из политического кризиса в стране. «По сути, это то же самое, что предлагает оппозиция, но в более спокойной обстановке», — сказал собеседник РБК. Кроме того, добавил он, Лукашенко нужно за это время обеспечить себе безопасность и гарантии непреследования.

РБК направил запрос пресс-секретарю белорусского президента Наталье Эйсмонт о том, собирается ли Лукашенко участвовать в досрочных выборах 2022 года. Ранее один из членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что Лукашенко сможет принять участие в новых выборах президента, но только после смены состава ЦИК и под контролем международных наблюдателей.

Автор: Александр Атасунцев
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