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Протесты в Белоруссии ,  
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Глава МИД Белоруссии заявил о «не идеально» прошедших выборах в стране

Владимир Макей заявил, что ЕС не вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для жителей Белоруссии результатов выборов
Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью агентству «РИА Новости» раскритиковал позицию представителей ЕС, отказавшихся признавать легитимным президентом страны Александра Лукашенко.

«У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством — это сегодня сложно поставить под сомнение — определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов», — заявил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

«В принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?» — спросил Макей.

Днем 15 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал выборы в Белоруссии сфальсифицированными. «Мы рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины», — сказал Боррель, тут же признавший, что, конечно же, имеет в виду Белоруссию.

«Неидеальными» выборы в Белоруссии 19 августа назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что было много свидетельств того, что в ходе голосования были определенные изъяны. При этом он раскритиковал прибалтийских и польских политиков, критиковавших белорусские власти. «Это все про геополитику. Про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира», — сказал он.

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Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, — чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, Владимир Макей
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