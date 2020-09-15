Глава МИД Белоруссии заявил о «не идеально» прошедших выборах в стране

Владимир Макей заявил, что ЕС не вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для жителей Белоруссии результатов выборов

Владимир Макей (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью агентству «РИА Новости» раскритиковал позицию представителей ЕС, отказавшихся признавать легитимным президентом страны Александра Лукашенко.

«У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством — это сегодня сложно поставить под сомнение — определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов», — заявил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии.

«В принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?» — спросил Макей.

Днем 15 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал выборы в Белоруссии сфальсифицированными. «Мы рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины», — сказал Боррель, тут же признавший, что, конечно же, имеет в виду Белоруссию.