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Ежегодные учения «Славянское братство — 2020» с участием подразделений Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии пройдут на полигоне «Брестский». Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

Прибытие участников учений планируется с 10 по 15 сентября. Маневры проведут под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии.

Подразделения Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу, отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. Так, в прошлом году маневры проходили в Сербии.