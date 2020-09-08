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Минобороны Белоруссии анонсировало учения «Славянское братство — 2020»

Фото: Виктор Веткин / ТАСС
Фото: Виктор Веткин / ТАСС

Ежегодные учения «Славянское братство — 2020» с участием подразделений Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии пройдут на полигоне «Брестский». Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

Прибытие участников учений планируется с 10 по 15 сентября. Маневры проведут под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии.

Подразделения Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу, отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. Так, в прошлом году маневры проходили в Сербии.

Военные России и Белоруссии обсудили совместные учения
Общество
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Ранее начальники Генеральных штабов Вооруженных сил России и Белоруссии Валерий Герасимов и Александр Вольфович во время телефонных переговоров обсудили двустороннее военное сотрудничество, в том числе и подготовку к совместным белорусско-российско-сербским учениям «Славянское братство — 2020» и стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Теги: военные учения, Белоруссия, Россия, Сербия
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