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Белорусские танкисты проведут учения на западном направлении

Фото: mil.by
Фото: mil.by

Для проверки боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии 9 и 10 сентября на западе республики проводится тактическое учение с танковым батальоном. Об этом сообщило Министерство обороны на своем сайте.

«В рамках проводимой проверки боевой готовности на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский проводится батальонное тактическое учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады», — говорится в сообщении.

«Личным составом будут отработаны вопросы ведения оборонительного боя и проведены стрельбы из танка штатным снарядом», — отмечает ведомство.

Белоруссия начала военные учения у западной границы
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ранее Минобороны страны заявляло, что с 24 августа этого года в Белоруссии проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил.

Была названа цель проверки — «оценка способности и готовности подразделений выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью». Кроме того, проверка направлена на совершенствование боевой выучки войск.

«Проверка завершится проведением тактического учения», — говорилось в сообщении ведомства.

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Теги: Белоруссия, военные учения, танки, Министерство обороны
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