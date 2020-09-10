Белорусские танкисты проведут учения на западном направлении

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Для проверки боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии 9 и 10 сентября на западе республики проводится тактическое учение с танковым батальоном. Об этом сообщило Министерство обороны на своем сайте.

«В рамках проводимой проверки боевой готовности на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский проводится батальонное тактическое учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады», — говорится в сообщении.

«Личным составом будут отработаны вопросы ведения оборонительного боя и проведены стрельбы из танка штатным снарядом», — отмечает ведомство.

Ранее Минобороны страны заявляло, что с 24 августа этого года в Белоруссии проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил.