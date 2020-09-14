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Гибель Сулеймани ,  
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СМИ узнали о подготовке Ираном покушения на посла США

Фото: Leon Kgoedi / посольство США в ЮАР / AP
Фото: Leon Kgoedi / посольство США в ЮАР / AP

Иранские власти рассматривают возможность устроить покушение на посла США в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом со ссылкой на источник в американском правительстве и на чиновника, знакомого с докладом разведки, сообщило Politico.

По информации этих источников, о грозящей Маркс опасности разведка США знала с весны, но в последние несколько недель появилась более конкретная информация о готовящемся нападении. В частности, стало известно, что к заговору с целью убийства посла может быть причастно посольство Ирана в ЮАР, сообщил собеседник издания в американском правительстве.

Почему в качестве возможной цели выбрали именно Маркс, которая мало связана с Ираном, американская разведка не совсем понимает. По словам чиновника, это может объясняться давней дружбой посла с президентом США Дональдом Трампом. Однако источники Politico отметили, что нападение на Маркс лишь один из нескольких вариантов возможного ответа со стороны Ирана на убийство высокопоставленного генерала.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Касем Сулеймани, Иран
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