Трамп наложил вето на запрет применения силы против Ирана

Президент США назвал резолюцию конгресса «крайне оскорбительной» и заявил, что демократы внесли ее в рамках стратегии, направленной на раскол Республиканской партии и победу на выборах президента в ноябре

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая ограничивает его полномочия в использовании вооруженных сил страны против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп назвал резолюцию «крайне оскорбительной» и заявил, что демократы внесли ее в рамках стратегии, направленной на раскол Республиканской партии и победу на выборах президента, которые намечены на 3 ноября.

По словам американского лидера, резолюция основана на «неправильном понимании фактов и законодательства», и США не применяют силу против Ирана. Операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в начале января 2020 года он назвал совершенно законной, указав, что она была санкционирована резолюцией от 2002 года о применении военной силы в Ираке.

Президент США убежден, что резолюция, которую он ветировал, могла ограничить его возможности «по защите Штатов, их союзников и партнеров». Трамп заявил, что, в соответствии с Конституцией, «у президента должна быть возможность предвидеть следующие шаги противников и предпринимать быстрые и решительные действия в ответ».