В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани

После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью NBC News.

«Мы были очень близки к войне», — сказал Зариф. Он отметил, что отношения между двумя странами после убийства Сулеймани остаются напряженными. Глава иранского МИДа также обвинил президента США Дональда Трампа в проведении ошибочной политики в отношении Ирана.

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