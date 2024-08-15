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Военная операция на Украине ,  
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Times узнала, что Лондон убеждает допустить удары Storm Shadow по России

Times: Лондон убеждает союзников разрешить Киеву удары Storm Shadow по России
Сюжет
Военная операция на Украине

Британские министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать предоставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, сообщает британская газета Times.

Экс-глава британского Минобороны Бен Уоллес, чьи слова приводит издание, говорил, что, когда был министром, разрешил Украине поражать цели на территории России, используя «любое оружие, которое ей было поставлено», за исключением ракет большой дальности Storm Shadow.

После прихода к власти лейбористов и смены главы ведомства Минобороны Британии заявило, что его официальная позиция не изменилась. Вместе с тем в министерстве отметили, что Украина имеет «явное право на самооборону <…> что не исключает проведения операций на территории России».

Тем не менее, «за кулисами» министры пытаются убедить союзников разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по России, пишет издание. По сведениям The Times, союзники опасаются, что предоставление такого разрешения приведет к эскалации.

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Политика
Ракета Storm Shadow

Дальность ракет Storm Shadow составляет 250 км. Это в три раза больше, чем у ракет, которые Украина использовала до сих пор, отмечает газета.

В начале июля новый глава британского правительства Кир Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как использовать полученные от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне боев в Курской области поручил добиться разрешения Запада на использование его дальнобойного оружия на российской территории.

Позднее в британском правительстве подчеркнули, что Лондон не давал Украине согласия на использование Storm Shadow при атаке на Курскую область.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Как сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов в регионе, в них остались 2 тыс. человек.

В Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания Storm Shadow Украина Военная операция на Украине
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