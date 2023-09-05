branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 04 сен, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 04 сен, 16:11
Две новые схемы обмана в WhatsApp: как распознать мошенника в мессенджере Pro, 12:54
В «Ладе» отреагировали на возможное назначение Мыскиной президентом клуба Спорт, 12:54
Названо число россиян, запретивших сделки с жильем без личного участия Недвижимость, 12:53
В «Тинькофф Инвестициях» начали внебиржевые торги одного из фондов FinEx Инвестиции, 12:44
Минфин оценил дополнительные доходы от нефти и газа в ₽279 млрд Экономика, 12:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:37
Два туриста пропали на маршруте через вулканы на Камчатке Общество, 12:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кремль посчитал смену главы Минобороны внутренним делом Украины Политика, 12:34
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:30
Кремль словами «нечего сказать» ответил на вопрос о визите Ким Чен Ына Политика, 12:29
Бизнес в Узбекистане: каких сотрудников придется релоцировать из России Pro, 12:28
В Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой Общество, 12:18
Ван Гал усомнился в честности победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 Спорт, 12:18
В ЛНР произошло покушение на начальника таможни Общество, 12:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил об уничтожении первого Challenger 2 на Украине

Рогов: в боях под Работино уничтожен первый британский танк Challenger 2
Сюжет
Военная операция на Украине
О прибытии на Украину британских Challenger 2 в мае сообщил на тот момент глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. По словам Рогова, первый такой танк, который стоит на вооружении 82-й бригады ВСУ, был уничтожен под Работино
Танк Challenger 2
Танк Challenger 2 (Фото: Leon Neal / Getty Images)

В боях под Работино в Запорожской области уничтожен первый британский танк Challenger 2, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Боевая машина [Challenger 2] <...> была сожжена в боях под Работино на ореховском направлении Запорожского фронта. Такие танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ», — сообщил он. Рогов опубликовал короткое видео, на котором показана горящая бронетехника.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-мм пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 считается одним из наиболее тяжелых западных танков, его масса — почти 75 т.

Ранее 5 сентября Рогов сообщил, что ВСУ попали в «огневой мешок» в Работино. «История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок», — заявил он.

О том, что на ореховском направлении наблюдается большое скопление войск ВСУ и иностранной боевой техники, еще 20 августа говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Спустя сутки Рогов заявил о задействовании ВСУ резервов в боях за Работино.

Британия объявила о решении поставить на Украину танки Challenger 2 и бронетранспортеры Bulldog (FV432) в середине января. Премьер Великобритании Риши Сунак тогда говорил, что всего будет передано 14 танков. Однако в марте на тот момент украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Киеву передадут 28 таких машин.

Читайте на РБК Pro
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Новая логистика: как теперь европейские товары попадают в Россию
Послабления по дивидендам и обмен активов: как отреагирует рубль
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети

В мае Бен Уоллес, в то время министр обороны Великобритании, подтвердил, что обещанные танки прибыли на Украину. По его словам, украинские военные положительно оценили работу бронетехники.

В Кремле раскритиковали передачу танков Challenger 2 Украине. «Эти танки горят и будут гореть, так же как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рогов сообщил об уничтожении первого Challenger 2 на Украине
Рогов сообщил об уничтожении первого Challenger 2 на Украине

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Challenger ВСУ Работино Запорожская область танки Военная операция на Украине Владимир Рогов
Материалы по теме
Британия утилизировала более 40 танков Challenger вместо передачи Украине
Политика
Бен Уоллес подтвердил прибытие на Украину танков Challenger 2
Политика
Уоллес оценил срок подготовки ВСУ для применения Challenger 2 в бою
Политика