Рогов сообщил об уничтожении первого Challenger 2 на Украине

Рогов: в боях под Работино уничтожен первый британский танк Challenger 2

О прибытии на Украину британских Challenger 2 в мае сообщил на тот момент глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. По словам Рогова, первый такой танк, который стоит на вооружении 82-й бригады ВСУ, был уничтожен под Работино

Танк Challenger 2 (Фото: Leon Neal / Getty Images)

В боях под Работино в Запорожской области уничтожен первый британский танк Challenger 2, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Боевая машина [Challenger 2] <...> была сожжена в боях под Работино на ореховском направлении Запорожского фронта. Такие танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ», — сообщил он. Рогов опубликовал короткое видео, на котором показана горящая бронетехника.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-мм пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 считается одним из наиболее тяжелых западных танков, его масса — почти 75 т.

Ранее 5 сентября Рогов сообщил, что ВСУ попали в «огневой мешок» в Работино. «История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок», — заявил он.

О том, что на ореховском направлении наблюдается большое скопление войск ВСУ и иностранной боевой техники, еще 20 августа говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Спустя сутки Рогов заявил о задействовании ВСУ резервов в боях за Работино.

Британия объявила о решении поставить на Украину танки Challenger 2 и бронетранспортеры Bulldog (FV432) в середине января. Премьер Великобритании Риши Сунак тогда говорил, что всего будет передано 14 танков. Однако в марте на тот момент украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Киеву передадут 28 таких машин.

В мае Бен Уоллес, в то время министр обороны Великобритании, подтвердил, что обещанные танки прибыли на Украину. По его словам, украинские военные положительно оценили работу бронетехники.

В Кремле раскритиковали передачу танков Challenger 2 Украине. «Эти танки горят и будут гореть, так же как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.