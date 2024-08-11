The Times рассказала о самом рискованном решении Зеленского

Эта атака может достичь лишь «ограниченной цели» и не сможет переломить ход боев, пишет газета. Киев рассчитывает, что она позволит отвлечь российские войска от других участков фронта. Минобороны заявляло об остановке наступления

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, начав атаку на Курскую область, принял самое рискованное решение с начала военных действий на Украине, пишет газета The Times.

Как сообщает издание, Зеленский долгое время оказывал давление на военачальников, чтобы те начали летнее наступление. Газета связывает это с «отчаянной попыткой» украинского лидера изменить мнение о том, что Киев проигрывает.

The Times сравнивает «рискованную стратегию контрудара» Украины с операцией «Хромит» — высадкой в сентябре 1950 года американского морского десанта в порту Инчхон во время Корейской войны, которая изменила ход войны. В отличие от этой операции контратака Киева может достичь только «ограниченной цели» и не сможет существенно переломить ход военных действий, считает издание. Украинское руководство рассчитывает, что она позволит отвлечь российские войска от других участков фронта, включая Часов Яр и Покровск в Донбассе, где украинские силы испытывают трудности из-за наступления России. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк называл целью нападения усиление позиций на переговорах.

Газета отмечает, что атака ВСУ на Курскую область застала врасплох как Москву, так и западных союзников Киева, даже в Вашингтоне. Если бы украинские власти заранее запросили разрешение Запада, они бы его не получили, указывает The Times.

Накануне The New York Times со ссылкой на военных аналитиков писала, что «легкие успехи» украинской армии под Суджей и другими приграничными селами закончились, продвижение украинских сил остановлено и «становятся видны последствия российского ответа». В то же время наступление российских войск близ Часова Яра, Торецка и Покровска не прекращается, указывала газета.

Президент Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией. Минобороны отчитывалось о предотвращении продвижения украинских войск вглубь российской территории. Глава Генштаба Валерий Герасимов заверял Путина, что украинские силы будут разгромлены. В регионе действует режим ЧС федерального уровня, а также был введен режим контртеррористической операции (КТО).