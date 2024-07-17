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Военная операция на Украине ,  
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Координатор атак на «Северные потоки» вышел под залог

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Роман Червинский
Роман Червинский (Фото: Чертковский районный отдел полиции ГУНП в Тернопольской области)

Бывший офицер Сил спецопераций Украины Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», вышел под залог, назначенный судом в Кропивницком и оплаченный экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Червинский находился в СИЗО с апреля 2023 года по делу об ударе по аэродрому Канатово в Кировоградской области. 15 июля апелляционный суд освободил его под залог более 9 млн гривен, которые сам он не в состоянии был выплатить.

Как сообщает «Страна.ua», по версии следствия, Червинский пытался завербовать российского летчика, чтобы тот угнал самолет на Украину, хотя его руководство не дало согласия на эту операцию. Однако Червинский продолжил переговоры и даже заплатил вероятному перебежчику около $4 тыс.

Координатор атак на «Северные потоки» не сможет внести за себя залог
Политика
Роман&nbsp;Червинский

Однако, как выяснилось позже, общался офицер ССО с сотрудниками ФСБ. В результате в день, когда в Канатово собирались встречать российского летчика, по аэродрому был нанесен ракетный удар.

Червинский был задержан и обвинен в превышении должностных полномочий, что привело к гибели людей.

Источники The Washington Post и Der Spiegel утверждали, что именно Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые установили взрывчатку на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По их сведениям, экс-полковник не планировал операцию, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников».

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Теги
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