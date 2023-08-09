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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу предупредил о намерении Польши оккупировать Западную Украину

Глава Минобороны Шойгу: Польша собирается оккупировать территории на Западной Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики США в Европе, Варшава собирается оккупировать Западную Украину, заявил на коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Он напомнил, что польские власти собираются создать «самую мощную армию на континенте».

«В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию. Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути для последующей оккупации этой территории», — сказал министр.

О подобных планах Варшавы заявлял и президент Владимир Путин.

В июле 2023 года Путин заявил, что создание военного соединения Польши, Литвы и Украины планируется для последующей оккупации последней.

«Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», — сказал президент на заседании Совета безопасности.

«Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. <...> Скажу одно: это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях», — добавил он.

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Сергей Шойгу Польша оккупация
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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