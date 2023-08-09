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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал вступление Украины в НАТО благом для России

Зеленский: вступление Украины в НАТО гарантирует безопасность России
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Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что благодаря вступлению Украины в НАТО повысится безопасность России, так как это позволит не допустить войны. Путин утверждал обратное: по его словам, Украина в НАТО — это прямая угроза безопасности Москвы

Вступление Украины в НАТО будет гарантией того, что страна не нападет на Россию, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает УНИАН.

«Там, где НАТО — там нет войны. <...> Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Именно так. Потому что это безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на их территорию», — сказал Зеленский.

Он отметил, что другие государства, которые вступили в НАТО, сделали это из-за опасения возвращения назад Советского Союза. Зеленский добавил, что страны альянса, в том числе балтийские, приветствовали бы решение о размещении украинских военных на их территории для защиты границ с Россией после завершения боевых действий.

Президент Владимир Путин отмечал, что потенциальное членство Киева в НАТО сопряжено с нарушением принципа неделимости безопасности — исключения создания угроз безопасности одной страны при обеспечении безопасности другой. Как считает глава государства, вступление Украины в НАТО создаст угрозы для России и при этом не повысит безопасность Киева. Он указывал, что угроза присоединения Украины к альянсу — одна из причин спецоперации в этой стране.

Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО 30 сентября прошлого года — в день присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

На прошедшем в июле саммите альянса его государства-члены договорились упростить процедуру вступления для Украины. Киеву не придется выполнять план действий по подготовке к членству.Схожим образом членом блока в этом году стала Финляндия. На саммите также состоялось первое заседание консультативного органа, Совета Украина — НАТО, со статусом равного партнера для Киева.

Министр обороны страны Алексей Резников в июле дал свой прогноз по вступлению Украины в альянс. По его словам, это произойдет только после завершения боевых действий, что, как он ожидает, случится следующим летом. Тогда, на саммите 2024 года, в котором альянсу исполнится 75 лет, Украина станет членом блока, считает Резников.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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