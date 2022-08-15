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Обслуживающий транзит в Калининград банк прекратил операции в рублях

Литовский Шауляй Банк прекратил операции с Россией в рублях
С сентября банк прекратит осуществлять платежи в Россию и Белоруссию в любой валюте
Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock
Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Литовский Шауляй Банк, который проводит платежи в рамках обслуживания транзита в Калининград, с понедельника прекратил проводить платежные операции в рублях. Об этом банк объявлял еще в конце июля.

Через две недели, с 1 сентября, банк прекратит осуществлять платежи в Россию и Белоруссию в любой валюте.

Из вводимых ограничений могут быть сделаны исключения по предварительному соглашению, например, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения выполнения государственных функций.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

В июле в Кремле, говоря о решении Шауляй Банка касательно операций в рублях и платежей в Россию и Белоруссию, выразили надежду, что проблемы, которые могут возникнуть при транзите, можно будет решить с помощью диалога. Если же российская сторона наткнется на «глухую стену непонимания», тогда потребуются «иные меры», отметил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Литве же подчеркнули, что расчеты за транзит товаров на территорию Калининградской области через республику зависят только от банков и государство «никоим образом» не может обязать их принимать платежи.

В середине июля Литва, сославшись на санкции ЕС, запретила перевозку подсанкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область. Российские власти это решение назвали незаконным и «нарушением всего и вся» и пообещали «практический» ответ.

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После критики со стороны России Еврокомиссия уточнила санкции, разрешив транзит по железной дороге при «эффективном контроле», но сохранив запрет на автомобильный транзит в Калининград. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Еврокомиссия также ввела квоты на транзит подсанкционных товаров, передает Delfi. Эти квоты на ряд товаров Калининградская область к началу августа уже исчерпала, сообщил глава региона Антон Алиханов.

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